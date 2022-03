Sony dévoile la nouvelle mouture de PlayStation Plus, concurrente de la Xbox Game Pass

Les joueurs et joueuses pourront choisir trois niveaux d’abonnement : Essential, Extra et Premium, dont les prix par mois oscillent entre 10 dollars américains (environ 12,50 dollars canadiens) et 18 dollars américains (environ 22,50 dollars canadiens). Toutes les formules comprennent le service de jeux diffusés en continu dans le nuage (cloud gaming) PlayStation Now, qui fusionne avec PlayStation Plus.

L’abonnement de base Essential correspond à l’offre actuelle du service PlayStation Plus, soit deux jeux téléchargeables tous les mois, des réductions exclusives, les sauvegardes de jeu dans le nuage et l’accès au multijoueur en ligne.

L’offre est un peu bonifiée avec la nouvelle formule Extra, qui inclut les avantages du palier inférieur, en plus d’un catalogue des 400 meilleurs jeux vidéo des consoles PlayStation 4 et 5. On peut télécharger ces titres afin d'y jouer hors ligne.

Le nouvel abonnement Premium, qui inclut les avantages déjà cités, s’adresse quant à lui aux nostalgiques : il offre l’accès à plus de 700 jeux vidéo, dont ceux de la console PlayStation 3, PlayStation 2 et PlayStation Portable (PSP), accessibles en diffusion en continu dans le nuage ou en téléchargement.

Les parties pourront être lancées sur PS4, PS5 ou PC. Les joueurs et joueuses pourront aussi tester des jeux, pendant une durée limitée, avant de les acheter.

Les personnes déjà abonnées au service PlayStation Now passeront automatiquement à la formule Premium au mois de juin.

Un lancement prévu en juin

Le géant a annoncé la brochette de jeux qui seront inclus au lancement de la nouvelle mouture de PlayStation Plus. Parmi les titres, on compte Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal.

Le PlayStation Plus amélioré permettra à nos fans de découvrir plus de contenus qu’auparavant et de renforcer les liens de la communauté PlayStation grâce à des expériences communes , a indiqué Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, dans un billet de blogue.

Les prochains jeux exclusifs à la PlayStation ne seront toutefois pas disponibles sur le service à leur lancement, contrairement à son concurrent, la Xbox Game Pass.

Le service sera déployé région par région à partir du mois de juin 2022, et sera accessible au Canada d’ici le 30 juin. Sony compte dévoiler de nouveaux détails d’ici l’été.