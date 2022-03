Meurtre à Tafisa : l’accusé a eu une sanction disciplinaire quelques jours avant le drame

Radio-Canada a appris de plusieurs sources près du dossier que Mathieu Maheu-Dumont ne travaillait plus pour Transport Robert lors des événements. Une sanction disciplinaire lui avait été imposée par la victime le 18 mars.

Mathieu Maheu-Dumont doit d'ailleurs revenir devant le tribunal jeudi à Lac-Mégantic pour la suite des procédures concernant cette accusation de meurtre qu'il aurait commis de son ancien patron.

Des propos inquiétants

Mathieu Maheu-Dumont aurait contacté la compagnie d’assurances collectives de l’entreprise le jour même de sa sanction. L’homme de 33 ans se serait alors emporté.

Les propos qu’il aurait tenus auraient inquiété l’employée de la compagnie d’assurances, à un point tel qu’elle aurait contacté la Sûreté du Québec (SQ) pour faire un signalement.

Selon le Bureau des enquêtes indépendantes (Bureau des enquêtes indépendantes BEI ), elle aurait rapporté aux policiers que Mathieu Maheu-Dumont aurait menacé notamment de s'en prendre physiquement à quelqu'un.

Le poste de commandement de la Sûreté du Québec est à l'usine Tafisa en raison de la mort suspecte d'un homme. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Le Bureau des enquêtes indépendantes BEI a d'ailleurs annoncé le déclenchement d'une enquête sur l'intervention de la Sûreté du Québec SQ à la suite de ce signalement. Ce sont les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec SQ qui, apprenant ce signalement dans le cadre de leur enquête, ont avisé le Bureau des enquêtes indépendantes BEI , comme le prévoit la loi.

En raison de l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes BEI , l’enquête sur le meurtre a été transférée au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Pour le moment, aucun élément ne permet au ministère public de porter une accusation de meurtre prémédité.

Alexandre Giroux, un père de famille de 36 ans est mort à la suite d'une altercation impliquant Mathieu Maheu-Dumont, tôt le 21 mars dernier, à l'usine Tafisa.

La victime, qui avait été poignardée, était inconsciente. Sa mort a été constatée par un médecin sur les lieux.

Mathieu Maheu-Dumont a été arrêté après les événements et est détenu depuis.

Ce sont les procureures aux poursuites criminelles et pénales Stéphanie Landry et Isabelle Dorion qui ont autorisé les accusations dans cette affaire, alors que Me Michel Dussault et Me Christian Raymond défendent l’accusé.