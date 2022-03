Agression d’un arbitre : le hockeyeur banni des matchs de Hockey Québec et Hockey Canada

Le joueur du Phoenix, qui venait d'être expulsé par un arbitre, avait frappé le jeune juge de ligne qui l'accompagnait vers la sortie le menant au vestiaire.

Le comité de discipline de Hockey Estrie a décidé que le joueur soit suspendu pour tous les événements ou matchs sanctionnés par Hockey Québec ou Hockey Canada.

Rémi Meunier, directeur général de Hockey Estrie, explique que le jeune arrivait toutefois à la fin de son parcours au sein du hockey civil. Il lui restait le junior [mais] ça met un terme à ça.

Hockey Sherbrooke a affirmé de son côté être en accord avec la décision, qu'elle ne portera pas en appel. Elle a ajouté qu'elle invitait le jeune hockeyeur à chercher de l'aide.

Rémi Meunier, directeur général de Hockey Estrie, espère aussi que le hockeyeur amorcera une réflexion sur son geste. Est-ce que ce jeune va se poser la question s'il est à sa place sur une patinoire? "Est-ce que ça me met dans un contexte où je peux me développer?" On apprend beaucoup à travers le sport. Est-ce que pour ce jeune-là c'est le bon contexte pour qu'il apprenne à devienne un meilleur individu? Ça va être à lui de prendre ces décisions-là et voir si un autre sport ne pourrait pas être mieux adapté pour lui, ou du moins, de trouver une façon d'avoir du plaisir dans ce sport-là.

Dominic Tremblay, père du jeune arbitre agressé, estime qu'il s'agit d'une belle décision que le comité de discipline a prise .

« Comme père, je la prends avec une grande satisfaction. Comme arbitre, je la prends avec soulagement. » — Une citation de Dominic Tremblay, père du jeune arbitre

L'événement est survenu lors d'un match M18 opposant le Phoenix de Sherbrooke au Dynamik de Coaticook au Centre sportif Gérard-Couillard. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Un message pour tous

Ça n'arrive pas à tous les jours que des officiels se font agresser de cette façon-là, souligne de son côté Jean-François Lapointe, arbitre en chef à Hockey Estrie. C'est sûr que ce ne sont pas des événements qu'on veut voir et ce ne sont pas des événements qu'on veut qu'ils se répètent.

« Je pense, sous toute réserve, que ce genre de décision là passe aussi un message aux joueurs, aux entraîneurs : on ne touche pas à un officiel. Si on n'est pas content, il y a d'autres façons de faire valoir son point. » — Une citation de Jean-François Lapointe, arbitre en chef à Hockey Estrie

Dominic Tremblay abonde dans le même sens : il espère que cette sanction servira de leçon à tous ceux qui songent agresser un arbitre. J'espère que ça va devenir la norme dans le sport : chaque fois qu'on touche un officiel, c'est la sanction qui s'applique , martèle-t-il.

Dominic Tremblay, le père de l'arbitre, espère que tous les joueurs qui agresseront un arbitre écoperont de la même sanction. Photo : Radio-Canada

Jean-François Lapointe soutient que beaucoup d'efforts sont faits pour sensibiliser les gens à la violence faite envers les arbitres, mais remarque que c'est encore insuffisant. Il craint que cela ne vienne nuire aux efforts de recrutement des arbitres.

Il va falloir qu'on redouble d'efforts, admet-il. Malheureusement, il y a encore des gens, des joueurs, des entraîneurs et même des parents qui ne comprennent pas le message. Et cela va avoir un impact à court et à moyen terme sur le sport. On va manquer d'officiels. Il y a des jeunes de 14, 15 ans qui essaient l'arbitrage et se font crier dessus par des coachs, des parents.

« Le jeune va dire : "Si c'est ça arbitrer, je n'arbitre plus". Et c'est notre relève. Si on perd notre relève, ça va juste accentuer le manque d'officiels et cela va avoir des répercussions sur les matchs. » — Une citation de Jean-François Lapointe, arbitre en chef à Hockey Estrie

Dominic Tremblay souligne que son fils n'est toutefois pas resté fortement marqué par son expérience. Il a même recommencé à arbitrer des matchs récréatifs. Éventuellement, dès qu'il a l'opportunité de continuer au hockey mineur, il va le refaire avec plaisir.

Quant au joueur sanctionné, il peut encore porter cette décision en appel.