Le gouvernement Legault verse 5 M$ pour relancer le centre-ville de Québec

Les subventions viseront à venir en aide principalement aux restaurateurs, aux hôteliers, aux bars, commerçants, ainsi qu’au secteur de la culture. L’objectif est de financer de nouveaux projets au centre-ville.

On veut également favoriser l’animation des artères commerciales.

Les centres-villes jouent un rôle moteur majeur dans l'économie de nos communautés. Nous devons faire en sorte qu'ils soient de nouveau attractifs, animés et stimulants. Ce financement profitera à terme à l’ensemble de la région , affirme la ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours.

On pourrait penser que la levée des restrictions, dernièrement, a permis à tous nos commerçants, restaurateurs, entrepreneurs de lancer complètement leurs activités. Or, ce n'est pas vrai que tout le monde s'en tire également , rappelle le maire de Québec, Bruno Marchand.

Les entrepreneurs seront appelés à proposer des projets via le site Internet de la Ville de Québec. L’administration municipale déterminera les projets qu’elle pourrait aider à financer.

« On veut que nos entreprises puissent aller chercher un sociofinancement et qu'on soit un soutien. On veut qu'il soit possible de proposer de nouveaux forfaits, des incitatifs qui permettent par exemple de bénéficier à la fois de l'hôtellerie et de culture, comme on l'a vu dans d'autres phases de la pandémie. »