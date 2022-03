Les agents frontaliers prêts à accélérer l’arrivée d’Ukrainiens au Canada

On fait aussi de l’information en format collation.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, les agents frontaliers sont prêts à accélérer ce processus, en proposant de collecter, eux-mêmes, les données biométriques des Ukrainiens.

On appuie l'idée d'utiliser toutes les ressources possibles dans le but d'aider les personnes qui doivent fuir la guerre en Ukraine , confirme Mark Weber, le président du Syndicat des douanes et de l'immigration.

« Il va de soi que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour permettre à ces personnes d'atteindre le sol canadien rapidement et de façon sécuritaire. » — Une citation de Mark Weber, président du Syndicat des douanes et de l'immigration

À l'heure actuelle, 60 000 demandes d'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU) – un dispositif qui a été mis en place à la mi-mars par Ottawa – ont été remplies par des ressortissants ukrainiens, qui doivent impérativement fournir leurs empreintes digitales et leur photo avant leur venue au Canada.

Cette exigence cause de nombreux tracas. En Pologne, par exemple, il est difficile d'obtenir un rendez-vous pour faire ces données biométriques dans un centre reconnu par le gouvernement canadien.

Les personnes visées doivent patienter plusieurs jours et certaines ont même décidé de traverser encore l'Europe afin de trouver un créneau disponible plus rapidement, dans un autre pays.

Les Ukrainiens se pressent, à Varsovie, dans le centre responsable des formalités administratives pour venir au Canada. Mais les places sont limitées et il est très difficile d'obtenir un rendez-vous. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont-Baron

Tout ça n'a pas de sens , affirme le député du Bloc québécois Alexis Brunelle-Duceppe.

Depuis plusieurs semaines, le Bloc québécois, qui qualifie d'échec l'arrivée des réfugiés ukrainiens, réclame l'instauration d'une passerelle aérienne pour évacuer les réfugiés ukrainiens et souhaite que la prise de ces données biométriques se fasse au Canada.

Les agents douaniers ont déjà une formation en immigration. Ils sont disponibles, volontaires. On a vraiment le personnel ici, au Canada. Ça accélérerait les démarches , estime Alexis Brunelle-Duceppe.

« On voit qu'actuellement ça ne marche pas. Si des gens compétents lèvent la main, comme les douaniers, pourquoi s'en priver? » — Une citation de Alexis Brunelle-Duceppe, député du Bloc québécois

Une telle initiative ne serait pas une première pour les douaniers canadiens. En 2015, déjà, dans le cadre de l'arrivée des réfugiés syriens, ils ont réalisé des tâches similaires, rappelle leur syndicat.

Ce dernier dit être aussi en mesure de remplir d'autres aspects administratifs, comme la demande de permis de travail.

Les agents des services frontaliers disposent d'une grande partie de l'expertise nécessaire pour venir appuyer le personnel déjà affecté à ces tâches , détaille Mark Weber.

Plusieurs de nos membres ont exprimé leur solidarité envers les personnes touchées par la guerre en Ukraine et s'ils savaient qu'ils pouvaient venir prêter main-forte aux efforts déployés pour en faciliter l'arrivée, je suis certain qu'ils sauteraient sur l'occasion , reprend-il, tout en précisant que ce n'est cependant pas une option qui a été partagée par notre employeur à ce point-ci .

Sean Fraser est le ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

Le gouvernement Trudeau reste muet

Questionné à plusieurs reprises sur ce sujet ces derniers jours, Ottawa est pour l'instant resté silencieux face à cette demande.

Relancé par le Bloc québécois mardi, lors de la période des questions en Chambre, le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, a souligné le travail extraordinaire de son gouvernement, mais n’a pas répondu concrètement à cette proposition.

Près de 12 000 Ukrainiens sont arrivés au Canada depuis le début de l'année , a-t-il assuré, tout en mettant de l'avant l'envoi de ressources supplémentaires.

« Nous avons envoyé du personnel sur le terrain. On va continuer de faire tout ce qu’on peut pour aider toutes ces personnes vulnérables. » — Une citation de Sean Fraser, ministre de l'Immigration