Le Québec recense 20 décès et 38 hospitalisations de plus dus à la COVID-19

La santé publique recense aussi 20 décès supplémentaires, ce qui porte le nombre de décès à 14 345 depuis le début de la pandémie au Québec.

Les autorités sanitaires indiquent que 63 patients se trouvent présentement aux soins intensifs, soit 10 patients de plus que la veille.

Selon les données fournies par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 135 malades ont été admis à l’hôpital durant les dernières 24 heures, alors que 97 patients ont reçu leur congé.

Les autorités de santé publique rapportent aussi 474 éclosions actives, un chiffre en constante progression depuis une semaine.

On compte 2171 nouveaux cas de COVID-19 au Québec, ce qui porte 961 383 le nombre de personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Il faut toutefois noter que le nombre de cas recensés n’est pas représentatif de la situation, puisque l’accès aux centres de dépistage n’est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

La santé publique révèle dans son bilan que 12 557 prélèvements réalisés par tests PCR ont été analysés, pour un taux de positivité de 15 %.

Vaccination

Plus de 4287 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées au Québec, ce qui porte à 18 622 299 le nombre de doses reçues par des Québécois, en incluant ceux qui ont été vaccinés à l’extérieur de la province. De ce nombre, 2377 troisièmes doses ont quant à elles été administrées.

À ce jour, 87 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 et 53 % ont reçu une troisième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.