La francophonie de Red Lake sur une carte interactive

L’agente de liaison communautaire de l'Association francophone de Red Lake, Agathe Breton-Plouffe, est à la fois fière et excitée de dévoiler ce nouvel outil.

On essaie toujours de normaliser la francophonie locale. On vit dans une communauté majoritairement anglophone , explique-t-elle.

« On a certains élèves qui fréquentent notre école francophone locale [École catholique des Étoiles-du-Nord] qui pensent que le français existe seulement à l’école. » — Une citation de Agathe Breton-Plouffe, agente de liaison pour l'Association francophone de Red Lake

Cette carte interactive conçue pour les enfants, qui s’ouvre mieux sur un ordinateur , est le fruit d’une collaboration avec Le Réveil et beaucoup de photos prises par des citoyens des bâtiments , auxquels l'illustrateur Marc Keelan-Bishop donne vie.

En entrant sur le site web, un feu de circulation clignote. Un clin d’œil humoristique : à Red Lake, on est tellement petit qu’on a juste un feu de circulation , souligne Mme Breton-Plouffe.

Agathe Breton-Plouffe, agente de liaison pour l'Association francophone de Red Lake Photo : Agathe Breton-Plouffe

Ensuite, la ville de Red Lake surgit avec quelques bâtiments mis au premier plan, comme le restaurant, la bibliothèque, le café et le musée.

On s’est inspiré des édifices qui existent déjà ici. Le café ressemble exactement à ça. Les édifices sont pas mal de cette grandeur, couleur et forme là.

« Dans chaque endroit, les gens peuvent aller fouiller. Évidemment, dans le restaurant, on a des recettes, le patrimoine dans le musée, des contes pour enfants à la bibliothèque. » — Une citation de Agathe Breton-Plouffe, agente de liaison pour l'Association francophone de Red Lake

William Burton du Réveil est l’idéateur du projet et concepteur de la plateforme. Il se remémore qu’Agathe lui avait demandé de faire un documentaire avec des personnes âgées qu’elle avait interviewées pendant la pandémie .

Elle leur demandait de chanter des chansons du patrimoine, une autre faisait de la tourtière dans une cuisine. Elle m’envoyait plein de choses pêle-mêle , explique-t-il.

« C’est là qu’on a eu l’idée de regrouper en région. Les chansons dans la cabane à sucre, les recettes dans le café, les histoires du patrimoine dans le musée. C’est là qu’on a réalisé qu’on commençait à faire une carte interactive. » — Une citation de William Burton, fondateur et directeur général du Réveil

William Burton conserve encore dans ses bons souvenirs la réaction de la communauté à la présentation du projet.

Quand la communauté a vu le site web, il y en a qui se sont mis à pleurer parce que c’est la première fois que tout ce qu’il y a en français est regroupé dans un écran , souligne le directeur général du Réveil.

En appuyant sur la bibliothèque, on retrouve des contes et comptines. Photo : Le Réveil

En développant le site web, l’Ottavien a découvert une communauté qui se tient debout. C’est beau de voir Agathe et sa communauté travailler pour les premiers pas de toute leur communauté.

Se battre pour avoir une première garderie, c’est encore fou de penser que des gens se battent pour la première étape, alors que chez nous on se bat pour une université , confie William Burton, qui espère que la carte sera mise à jour avec l’arrivée de ce nouveau bâtiment francophone dans la communauté.

William Burton a conçu la carte interactive. Photo : Radio-Canada / Christian Côté

Agathe Breton-Plouffe souhaite que, grâce à ce projet, des écoles de l’Ontario français visitent virtuellement Red Lake et qu’elles découvrent à leur tour ce petit village.