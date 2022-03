Ontario : limites de vitesse de 110 km/h maintenues sur certains tronçons d’autoroute

Des projets pilotes et des consultations sur les limites de vitesse ont eu lieu récemment.

Notre gouvernement continue de trouver de nouvelles façons de rendre la vie plus facile et plus pratique pour les familles et les entreprises qui dépendent des autoroutes pour se rendre là où elles doivent aller , affirme la ministre des Transports, Caroline Mulroney, par voie de communiqué.

Selon le gouvernement, le changement permettra d’harmoniser les vitesses affichées avec celles des autres territoires de compétence au Canada . Six autres provinces offrent la possibilité de rouler à plus de 100 kilomètres à l'heure sur certains tronçons d'autoroute.

À compter du 22 avril 2022, la limite de vitesse sera ainsi augmentée de façon permanente à 110 km/h sur les tronçons suivants :

Queen Elizabeth Way (QEW) de Hamilton à St. Catharines

Autoroute 402 de London à Sarnia

Autoroute 417 d’Ottawa à la frontière Ontario/Québec

Autoroute 401 de Windsor à Tilbury

Autoroute 404 de Newmarket à Woodbine

Autoroute 417 de Kanata à Arnprior

Le gouvernement affirme qu'aucune incidence plus élevée d'accidents n'a été observée dans ces six sections d'autoroute par rapport à celles où la vitesse maximale est restée établie à 100 kilomètres à l'heure.

D'autres tronçons d'autoroutes à l'essai

La province a également augmenté la limite de vitesse à 110 km/h à titre d’essai sur des tronçons de routes provinciales du nord de la province aux endroits suivants :

Autoroute 400 de MacTier à Nobel

Autoroute 11 de Emsdale à South River

Il y a deux ans, le gouvernement a affirmé que 80 % des personnes interrogées lors d'un sondage à propos des projets pilotes en approuvaient le contenu.

Avec des informations de La Presse canadienne