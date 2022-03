La nouvelle commission de l’enfance et de la jeunesse très attendue en N.-É.

La province à dévoilé ses plans pour une commission de l’enfance et de la jeunesse. Une initiative qui vient d'une recommandation de l'enquête sur l’orphelinat des enfants noirs de la Nouvelle-Écosse, qui demandait plus qu'un avocat pour défendre les droits des enfants.

Le projet de commission sera guidé par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Alec Stratford, le directeur général de l'Ordre des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse est content et soulagé que l'annonce ait finalement eu lieu.

La Nouvelle-Écosse est la dernière province à établir un bureau doté du pouvoir dont parlait la ministre des Services communautaires , dit-il.

La ministre Karla MacFarlane, affirme que la commission sera indépendante du gouvernement. Son travail va couvrir tous les secteurs du gouvernement qui fournissent des services aux enfants et aux jeunes. Que ce soit l'éducation, la santé mentale, les dépendances ou le bien-être de l'enfant.

La ministre des Services communautaires ajoute que les groupes de défense des enfants dans d'autres provinces sont généralement axés sur les plaintes, mais que cette commission sera proactive.

Elle va miser sur la santé , dit-elle. Au lieu de simplement examiner les plaintes, nous voulons nous assurer que nous travaillons avec toutes les personnes impliquées et que toutes les voix sont entendues pour une approche plus collaborative.

Karla MacFarlane soutient que les commentaires des enfants et des jeunes du système d'aide sociale et des partenaires communautaires vont façonner la nouvelle loi et le mandat de la commission à l’enfance et à la jeunesse.

Le directeur général de l'Ordre des travailleurs sociaux de la province croit que la Nouvelle-Écosse n'a pas besoin de faire quoi que ce soit de radicalement différent de ce qui est fait dans les autres provinces. À son avis, certaines provinces ont des méthodes efficaces pour enquêter et plaider en faveur de changements pour améliorer les services aux enfants.

Alec Stratford ajoute que la province devrait aussi envisager de donner à la commission le pouvoir de décider quelles informations sont révélées lors d'enquêtes sur un incident ou un décès impliquant un enfant. En vertu de la loi actuelle, c’est la province qui prend cette décision.

Dans la plupart des bureaux de défense des droits des enfants et des jeunes au Canada, ces pouvoirs sont intégrés au bureau pour éviter une ingérence politique , explique-t-il.

Il croit aussi que l'engagement avec les enfants des communautés noires et autochtones devrait être une priorité dans le processus de consultation de la province pour façonner cette commission.

Approche contradictoire

Bien que la création de la commission suscite de l'optimisme, le Collège des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse s'est dit préoccupé par le langage utilisé par la province pour décrire les défenseurs des droits des enfants et des jeunes.

Dans le rapport final de l'enquête sur l’orphelinat pour les enfants noirs de la Nouvelle-Écosse, la défense des droits est décrite comme problématique.

La défense des droits a souvent adopté une approche de responsabilité basée sur la confrontation et le blâme , indique le rapport en expliquant pourquoi un défenseur n'avait toujours pas été nommé.

Alec Stratford dit que l’ordre rejette l'idée que cette approche soit mauvaise.

L'antagonisme est nécessaire pour évoquer un changement de société , confie-t-il.

Il n'y a pas eu d'incident dans notre histoire où un changement s'est produit où il n'y a pas eu une sorte d'approche contradictoire pour s'assurer que le gouvernement est responsable envers les personnes qu'il sert.