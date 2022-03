Des programmes d’études variés : la clé pour la pérennité du postsecondaire en français

Une offre de programmes plus variée et accessible dans les établissements postsecondaires francophones en milieu minoritaire devrait être l’une des priorités de ce secteur en Atlantique. Du moins, c’est ce qui ressort d’une série de consultations réalisées par l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et la Fédération des communautés francophones et acadiennes.