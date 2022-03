Nids-de-poule à Bathurst : « presque du jamais-vu »

La situation des nids-de-poule dans la Ville de Bathurst au Nouveau-Brunswick est « presque du jamais-vu », selon la municipalité. Dans une publication Facebook, la ville dit être consciente de l’abondance et de l’intensité des nids-de-poule cette année et que des opérations de colmatage sont en cours.

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est une situation qui n’a pas été vue depuis bien longtemps , dit Luc Foulem, directeur des communications corporatives de la Ville de Bathurst.

Les employés ont débuté les opérations de colmatage de l’asphalte environ un mois plus tôt qu’à l’habitude, devant l’ampleur des dégâts.

La municipalité dit qu’elle partage certainement la frustration de ses citoyens et explique qu’elle s’affaire à réparer les nids-de-poule qui sont les plus dangereux en premier lieu .

Luc Foulem,directeur des communications corporatives de la Ville de Bathurst (archives) Photo : Radio-Canada

On attaque ce qu’on appelle ceux qui sont les "casseurs de roues", les plus grands. Sachant pleinement qu’on va en remplir un aujourd’hui, pour que demain ou après-demain, en raison de la température, il faut y retourner, mais c'est ça notre tâche parce que là, c’est une question de sécurité publique , dit Luc Foulem.

Selon lui, les cycles répétitifs de gel et de dégel des dernières semaines n’ont pas aidé. Il précise qu’il faut une ou deux journées où les conditions météo sont favorables, après la réparation du nid-de-poule. Sinon, c’est à recommencer et malheureusement, les précipitations fréquentes viennent compliquer les choses

On a eu depuis le début février, c’est comme si on avait une tempête ou deux par semaine , lance-t-il.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Luc Foulem précise que la situation des nids-de-poule est répandue à travers les différents quartiers de la ville.

Il faudra donc s’armer de patience pendant que les employés municipaux travaillent à réparer ces nids-de-poule. Ayez les yeux grands ouverts, puis on limite la vitesse quand on voit qu’il y a plein de nids-de-poule et il faut naviguer! , lance Luc Foulem.

Avec les informations de La matinale d’ICI Acadie