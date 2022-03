Karl Blackburn nommé administrateur de l’Alliance des Patronats francophones

L’ex-directeur des affaires publiques chez Produits forestiers Résolu (PFR) et actuel président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn, agira comme vice-président et trésorier de la nouvelle Alliance des Patronats francophones.

La création du nouveau regroupement international a été officialisée lors d’une récente rencontre en Tunisie, laquelle a réuni 25 représentants d’autant de pays de la francophonie. Le Conseil du patronat du Québec est la seule organisation du genre en Amérique du Nord à en faire partie.

Plus que jamais, avec le contexte actuel, nous devons travailler ensemble pour assurer un écosystème économique prospère aux entreprises d’ici qui font ou qui souhaitent faire des affaires outre-mer. Cette nouvelle entité nous permettra de travailler ensemble et de représenter les intérêts du Québec et du Canada à l’étranger , a déclaré Karl Blackburn, qui a aussi été député libéral provincial de Roberval.

L’Alliance des Patronats francophones est présidée par Geoffroy Roux de Bézieux, président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF).

Dans le communiqué du Conseil du patronat du Québec, il est précisé que la création de l’Alliance survient six mois après la tenue d’une première rencontre et s’inscrit dans la continuité d’action et la détermination des patronats fondateurs pour bâtir une francophonie économique concrète et forte autour des entreprises .

Le français est considéré comme la 3e langue parlée dans le domaine des affaires au plan mondial.

Une autre nomination pour Karl Blackburn

Par ailleurs, le Conseil des ministres du Québec a récemment nommé Karl Blackburn à la Commission des partenaires du marché du travail, une instance de concertation qui regroupe des représentants des employeurs, de la main-d’œuvre, du milieu de l’enseignement, des organismes communautaires et d’organismes gouvernementaux.