Accueil de réfugiés ukrainiens au Canada : un échec, selon Alexis Brunelle-Duceppe

Alors que des milliers d’Ukrainiens demandent une autorisation de voyage d’urgence au Canada, la bureaucratie ralentit le processus.

Pour Alexis Brunelle-Duceppe, il s’agit d’un échec monumental de la part d’Ottawa et du gouvernement de Justin Trudeau.

C’est un vrai dédale administratif. Premièrement, il y a un centre seulement d’autorisations de visas en Pologne présentement, alors qu’on sait que presque la moitié des réfugiés ukrainiens se retrouvent là-bas et on parle de millions de personnes. Ce centre-là est ouvert de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi, comme si la guerre ne durait qu’entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi. C’est complètement ridicule! , s’est insurgé le député bloquiste, au micro de l’animateur de l’émission matinale C’est jamais pareil, Frédéric Tremblay.

Selon Alexis-Brunelle, le gouvernement piétine et cafouille.

« Ce ministère-là est dysfonctionnel. Ce n’est pas le temps de niaiser avec la paperasse comme on dit par chez nous. Il faut que ces gens-là s’en viennent ici. On réglera la paperasse et les tests de biométrie sur place, on est capable de le faire. » — Une citation de Alexis Brunelle-Duceppe, député fédéral de Lac-Saint-Jean

Le député Brunelle-Duceppe souhaite que des avions soient nolisés afin que des Ukrainiens victimes de l’invasion russe puissent venir au Canada.