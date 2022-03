Enquête Portapique : les trois agents disent avoir « fait de leur mieux »

On fait aussi de l’information en format collation.

Les agents Stuart Beselt, Adam Merchant et Aaron Patton ont témoigné ensemble lundi dans le cadre de l'enquête sur la fusillade qui a tué 22 personnes, dont une femme enceinte et un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Ils étaient tous les trois assis côte à côte, alors qu'ils retraçaient les 90 premières minutes de la réponse de la GRC le 18 avril 2020.

Les policiers ont dit qu'ils avaient fait de leur mieux .

« C'était le chaos. Nous avons essayé de gérer les choses au fur et à mesure qu'elles se présentaient. » — Une citation de Aaron, agent de la GRC

Les trois agents travaillent toujours pour la Gendarmerie royale du Canada GRC . Stuart Beselt et Adam Merchant sont toujours en Nouvelle-Écosse tandis qu'Aaron Patton est maintenant basé au Nunavut.

Le trio a décrit comment ils ont conduit entre 160 et 200 km/h chacun dans leur véhicule de l'extérieur de Truro jusqu’à Portapique en près de 20 minutes. Tout ce qu’ils savaient à ce moment-là c’est qu'il y avait eu une fusillade dans la petite communauté rurale.

22 personnes sont mortes entre le 18 et 19 avril 2020. En commençant en haut à gauche: Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O'Brien et Jamie Blair. Troisième rangée : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Dernière rangée : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. Photo : Radio-Canada

Stuart Beselt a reconnu qu'ils avaient des informations à leur arrivée suggérant que le suspect conduisait ce qui ressemblait à une voiture de police, mais il n'était pas certain de ce que ça voulait dire.

Est-ce qu’on pensait vraiment qu'il avait une voiture de police simulée qui ressemblait en tous points exactement à une voiture de police? Non. Ça nous a surpris , a-t-il expliqué.

Roger Burrill, l’avocat principal de la Commission des pertes massives, a diffusé l'audio des communications de la police avant de demander aux agents leur avis.

Stuart Beselt a maintenu que ce n'est que le lendemain, lorsque la GRC a rendu publique une photo de la voiture du tireur, qu'il s'est rendu compte qu'il s'agissait vraiment d'une réplique de la voiture de police.

Nous n'avions aucune idée du niveau de cette voiture , de ce à quoi elle ressemblait , a affirmé l’agent.

Il a expliqué à la Commission comment ils avaient supposé cette nuit-là qu'il s'agissait probablement d'une vieille voiture de police désaffectée avec certaines des anciennes marques.

Nous n'avions jamais imaginé que c'était aussi détaillé , a-t-il renchéri.

Laisser les enfants seuls, la décision la plus difficile

Stuart Beselt a aussi témoigné de sa surprise quand il est tombé sur la maison où se cachaient quatre enfants.

Les enfants des victimes de la fusillade Jamie et Greg Blair étaient allés se réfugier chez une autre victime, Lisa McCully, car ils étaient amis avec ces deux enfants.

Sur la base de leur formation au déploiement rapide d'action immédiate, l'approche que les trois agents ont adoptée à Portapique, ils ont dit qu'ils devaient laisser les enfants seuls et continuer à chercher le tireur.

C'était la décision la plus difficile que nous avons prise cette nuit-là , a déclaré Aaron Patton.

Tous les trois ne voulaient pas laisser les enfants, mais ils ont dit qu'ils devaient le faire pour passer à la recherche et l'arrêt d'une menace immédiate.

Il aurait été facile de rester là et de protéger les enfants. Mais quand on pense que des gens meurent dans la rue et qu’on aurait pu empêcher ça… C'est le principe de base, arrêter la menace , a expliqué Stuart Beselt.

« Ça n'a pas d'importance si vous gardez les enfants en sécurité, mais qu'il tue toute la subdivision. » — Une citation de Suart Beselt, agent de la GRC

Rencontre avec le frère d’une victime

Dès que les policiers ont quitté les enfants, Stuart Beselt aurait vu une lumière dans les bois et supposé que c'était leur suspect.

L'agent de la GRC Stuart Beselt répond à une question lors des audiences de l'enquête publique de la Commission des pertes massives à Halifax le lundi 28 mars 2022. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

En fait, c'était Clinton Ellison. Il était terrifié après avoir trouvé le corps de son frère, Corrie. Lui pensait que les policiers étaient le tireur.

Stuart Beselt a demandé par radio s'il y avait d'autres agents dans les bois, et si oui, qu’ils s’identifient parce qu'il s'apprêtait à tirer. Les policiers étaient allongés à plat sur le sol et regardaient la lumière se rapprocher en tentant d'identifier qui c'était.

« S'il courait, j’allais tirer parce que je voulais arrêter cette menace » — Une citation de Stuart Beselt, agent de la GRC

Mais Clinton Ellison a éteint sa lampe de poche et s'est enfuie dans les bois. Stuart Beselt a pris la décision que de courir aveuglément dans les bois aurait été un suicide . Les policiers ont continué sur la route à la place, et c'est là qu'ils ont trouvé le corps de Lisa McCully.

L'équipe pensait que le suspect était mort

Me Burrill a interrogé les policiers sur la décision de ne pas se rendre au domicile des Blair, où les enfants avaient dit au répartiteur du 911 que leurs parents avaient été tués.

Ils ont dit que puisque la maison était en retrait de la route, ils ne l'avaient pas remarquée. Ils ont plutôt supposé que c'était celle plus loin sur la route, engloutie par les flammes. Cette résidence était en fait la maison de Frank et Dawn Gulenchyn.

Finalement, les policiers se sont retrouvés au domicile des McCully, trempés de sueur et frissonnant alors que le froid s'installait, après avoir parcouru plus de 10 kilomètres à travers les bois avec du matériel lourd.

Pendant qu'ils attendaient, Stuart Beselt a entendu l'équipe d'intervention d'urgence appeler quelqu'un dans les bois à sortir. C'était à nouveau Clinton Ellison, mais Stuart Beselt n’en avait aucune idée et les agents ont pensé que cela pourrait être le tireur.

On a supposé que le tireur avait réalisé que les policiers étaient plus nombreux et qu’il s'était suicidé plutôt que d'être arrêté.

Aaron Patton a convenu que c'était lui aussi ce qu'il pensait, même chose pour Adam Merchant, qui a quand même précisé que cette hypothèse n'a rien changé à l'enquête, car les trois arrivaient à la fin de leur quart de travail.

L'agent de la GRC Aaron Patton répond à une question aux audiences publiques de l'enquête de la Commission des pertes massives sur les meurtres dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Aaron Patton a ajouté que ce n'est qu'en fin de nuit, lorsque les incendies se sont calmés, qu'ils ont pu réfléchir à la gravité de la situation.

Il n'y avait pas vraiment de direction, on ne savait plus vers où aller, et je pense que c'était la première occasion pendant trois heures où nous avons dit : "Mon Dieu, c'est fou".

L'avocat de la famille soulève des questions

Rob Pineo, l'avocat des familles de 14 des 22 victimes, a posé des questions aux trois agents au nom de ses clients.

Après avoir confirmé que les agents se déplaçaient en utilisant Google Maps sur leurs téléphones portables personnels, Me Pineo a demandé si la GRC avait déjà extrait les données et les coordonnées GPS de leurs téléphones.

Tous les trois ont dit non et ils ont ajouté qu'ils n'avaient pas examiné ces données de leur propre chef.

Lorsque Me Pineo a demandé si les agents savaient que les radios qu'ils transportaient avaient une capacité GPS, qui n'était pas activée, ils ont répondu non.

Je n'étais pas au courant que les radios avaient cette capacité jusqu'à ce que je fasse mon entrevue avec la Commission des pertes massives , a dit Stuart Beselt.

L’avocat a suggéré que cette technologie aurait permis à une deuxième équipe de policiers d'entrer à Portapique tout en minimisant l'inquiétude que les agents se tirent dessus, et les trois agents étaient bien d'accord.

Les policiers ont aussi parlé de leur formation au déploiement rapide d'action immédiate. Ils ont dit qu’ils ne s'étaient jamais entraînés dans des zones boisées dans l'obscurité. Et les trois ont dit que l'accès à des lunettes de vision nocturne à Portapique aurait été utile.

L'enquête reprend mercredi

Le commissaire Michael MacDonald a remercié les trois agents d'avoir témoigné en personne et répondu aux questions.

Puis, il a dit que l'enquête ferait une pause mardi pour reprendre mercredi avec le témoignage de Debra Thibeault, résidente de Portapique.

Elle vivait à côté de l'entrée sud de la route privée du champ de bleuet, qui, selon la Commission, serait la route empruntée par le tireur pour sortir de la communauté.

La Commission présentera ensuite de nouveaux documents couvrant les zones où Sean McLeod, Alanna Jenkins, Tom Bagley et Lillian Campbell ont été tués.