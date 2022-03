Marjolaine Étienne voit poindre la réconciliation entre l’Église et les Autochtones

Au lendemain d’une rencontre historique réunissant des représentants des Premières Nations du Canada et le pape François au Vatican, la présidente du Fonds de contributions volontaires pour les peuples autochtones à l'Organisation des Nations unies (ONU), Marjolaine Étienne, croit que le chemin vers la réconciliation est bel et bien entamé.

Deux groupes composées de Métis et d'Inuits ont témoigné, lundi, des traumatismes et des abus subis dans les pensionnats autochtones jadis dirigés par l'Église catholique.

Il y a vraiment une démarche de réconciliation qui se fait. On ne peut pas non plus se fermer à certaines choses qui se font présentement aussi également dans le processus de réconciliation. La réconciliation, c’est une finalité au bout du compte. Ça va être un long chemin aussi également parce qu’il y a beaucoup de choses à tenir en compte, tant au plan, politique, culturel, social et économique , a déclaré Marjolaine Étienne, résidente de la communauté de Mashteuiatsh, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Les délégués souhaitent maintenant que le pape présente des excuses officielles à leurs communautés pour ces abus. Une délégation des Premières Nations doit également rencontrer le pape François jeudi.

Avec Flavie Villeneuve