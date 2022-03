Les chiens non tenus en laisse menacent la biodiversité de Calgary, selon des experts

On fait aussi de l’information en format collation.

Le printemps est une période importante pour les oiseaux, car ils se préparent à la saison des amours et à la construction de leur nid. Certaines espèces, comme le pluvier kildir, nidifient en creusant des terriers sur le sol.

Des chiens ou des personnes peuvent alors effrayer les parents ou écraser par accident les nids de ces oiseaux lorsqu’ils se promènent dans les parcs Dale Hodges ou Carburn, comme l'explique Kaya Konopnicki, de Nature Calgary.

Quand les parents sont effrayés du nid de cette façon, ils pourraient ne pas y revenir, explique-t-elle. Tout d'un coup, la saison de nidification est ratée [...] C'est préoccupant [lorsque] ces minuscules répercussions commencent à s’additionner.

L’Institut Miistakis épaule le programme de surveillance de la faune Calgary Captured. Les données récoltées par les caméras démontrent l’imposante présence des humains et de leurs animaux dans les parcs de Calgary.

L'organisme a capturé plus de 20 000 photos de chiens laissés sans laisse entre 2017 et 2020. Quatre-vingt-neuf pour cent de ces images ont été prises dans des zones où les animaux devaient être tenus en laisse.

Nous avons découvert grâce [au programme] que la faune a modifié ses comportements et opté pour des habitudes nocturnes dans les endroits où il y avait plus [...] d’humains ou de chiens , révèle une gestionnaire de projet à l’Institut Miistakis, Tracy Lee.

Pourtant, il est simple de régler ce problème, précise Tracy Lee : il suffit de respecter les règlements municipaux.

La Ville [les] a mis en place [...] pour une bonne raison, ajoute-t-elle. [Ils sont] là pour le bien de la communauté, mais aussi de la biodiversité qui existe à l’intérieur de notre ville.

Calgary dénombre plus de 150 endroits où il est possible de laisser son chien se promener en liberté. Par défaut, les chiens doivent être en laisse dans les lieux publics à moins qu’un panneau n'indique le contraire.

Kaya Konopnicki est fâchée quand elle voit des animaux qui ne sont pas tenus en laisse dans des zones sensibles à la biodiversité. Elle dit qu'elle a toutefois cessé d'interpeller les gens à ce sujet.

Souvent, les gens me disent : ‘’J'ai le droit de promener mon chien sans le tenir laisse ici. Vous ne pouvez pas me dire quoi faire. Laissez-moi tranquille.'’ D’autres se sont mis a crier à mon endroit , déplore-t-elle.

Le nombre d’infractions et de plaintes liées à ce sujet diminue depuis deux ans dans la métropole albertaine. En 2020, il y a eu 5370 plaintes déposées à la Ville, et 497 contraventions remises à ce sujet. L'an dernier, 4975 plaintes ont été reçues, et 444 contraventions ont été remises.

Avec les informations de Helen Pike.