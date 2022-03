Québec octroie 400 000 $ au projet de zone d’innovation minière à Rouyn-Noranda

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) accorde une subvention de 400 000 $ à la Ville de Rouyn-Noranda pour l’embauche d’un responsable de la possible zone d’innovation minière. Il contribuera aux prochaines étapes d’élaboration du projet.

Un an s’est écoulé depuis la présentation par la Ville de la zone d'innovation souhaitée. La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, estime qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction, mais désire rester prudente quant à la suite du projet.

Oui, c’est une bonne nouvelle. C’est une étape importante, mais ça ne vient pas concrétiser la zone d’innovation minière , tient-elle à préciser.

Optimisme à la Ville

Dans l’éventualité où le projet de zone d’innovation minière n’est pas retenu par le MEI, Diane Dallaire, assure que la tâche accomplie par le responsable demeurera pertinente pour la Ville.

Il est trop tôt pour dire quelle forme ça pourrait prendre et ce qu’il arrivera dans les prochaines années. Nous demeurons confiants. C’est sûr que nous ne travaillons pas pour rien. Je me dis que nous sommes en train de bâtir quelque chose.

Au début du mois de mars, le député caquiste et adjoint parlementaire du premier ministre dans le dossier des zones d’innovation, Donald Martel, était de passage en Abitibi-Témiscamingue pour échanger avec le milieu sur les projets de zones d’innovation de Rouyn-Noranda et Val-d’Or. À ce moment, la Ville de Rouyn-Noranda a rappelé qu’elle tient à obtenir une désignation gouvernementale en bonne et due forme afin d’aller de l’avant avec la zone d’innovation minière.

Rappelons que sur une trentaine de projets de zones d’innovation déposés à travers le Québec, le MEI souhaite en réaliser 10. Récemment, deux projets ont été confirmés par le gouvernement provincial en Estrie.