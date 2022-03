Ukraine : neuf morts et 28 blessés à Mykolaïv après une frappe russe

D'après l'enquête [...] les forces armées russes ont lancé une attaque au missile contre cet édifice, neuf morts et 28 blessés sont actuellement recensés , a rapporté le service de presse de la procureure générale Iryna Venediktova.

Toutes les victimes sont des civils, a précisé un porte-parole militaire, Dmitriy Pletenchuk.

Les sauveteurs, les enquêteurs du SBU [services de sécurité ukrainiens, NDLR] et la police ont été déployés sur place, a indiqué le parquet général.

Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait fait état d’un bilan de sept morts et 22 blessés.

Aucun objectif militaire n'a été visé, les habitants de Mykolaïv ne présentaient aucune menace contre la Russie. Et malgré cela, comme tous les Ukrainiens, ils sont devenus les cibles des troupes russes , a-t-il affirmé au cours d'une intervention devant le Parlement danois.

Après plusieurs jours de répit, cette attaque russe a surpris la population de la cité d'un demi-million d'habitants qui commande la route d'Odessa, le plus grand port d’Ukraine, dans le sud-ouest du pays.

Les Russes ont compris qu'ils ne pourraient pas prendre Mykolaïv et ont décidé de me dire bonjour, de nous dire bonjour à tous , a ajouté avec une pointe d’ironie le gouverneur régional, Vitaly Kim.

Le gouverneur régional Vitaly Kim à Mykolaïv. Photo : afp via getty images / BULENT KILIC

Récemment, la ligne de front dans la région s'est déplacée vers le sud-est de Mykolaïv, autour de la ville de Kherson.

C’est la seule ville importante d’Ukraine dont la Russie a revendiqué la prise totale depuis le début de l'invasion le 24 février. Mais Kherson est désormais l’objectif d’une contre-offensive des forces ukrainiennes.

Aérodrome militaire bombardé dans l’ouest de l’Ukraine

Les forces russes ont aussi bombardé mardi un aérodrome militaire à Starokostiantyniv, une ville située dans l'ouest de l'Ukraine, a rapporté le maire de la localité, Mykola Melnytchouk.

Nous sommes arrosés de missiles depuis le premier jour de la guerre, mais aujourd'hui [...] l'attaque a été très sérieuse et a causé des dommages significatifs , mais sans toutefois faire de victimes, a écrit sur Facebook M. Melnytchouk.

Les occupants [russes] ont complètement détruit tous les stocks de carburant et de lubrifiants disponibles dans la ville , située dans la région de Khmelnytskyï, a-t-il ajouté.

De nombreuses attaques ont eu lieu ailleurs sur le territoire ukrainien mardi, jour où les négociations russo-ukrainiennes ont repris en Turquie.

Les troupes russes ont aussi effectué plus de 40 tirs de missiles et de roquettes en 24 heures sur des zones d'habitation de la région de Kiev, détruisant plus de 550 cibles, a annoncé l'administration militaire régionale sur Telegram.

Poutine demande aux nationalistes de Marioupol de déposer les armes

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi que les forces ukrainiennes qui défendent le port stratégique de Marioupol, qui est assiégé depuis des semaines par les troupes de Moscou, doivent déposer les armes pour permettre de venir en aide aux civils sur place.

Pour trouver une solution à la situation humanitaire difficile dans cette ville, les combattants nationalistes ukrainiens doivent arrêter de résister et déposer les armes , a affirmé M. Poutine, selon un communiqué du Kremlin qui résume un échange téléphonique avec le président français Emmanuel Macron.

D'après cette source, M. Poutine a informé son homologue français des mesures prises par l'armée russe pour fournir une aide humanitaire d'urgence et assurer l'évacuation sécurisée de civils en Ukraine.

Deux Ukrainiens se serrent l’un contre l’autre dans un centre d’évacuation à Zaporijia, où un couloir humanitaire a été mis en place. Photo : afp via getty images / EMRE CAYLAK

Mais les conditions pour lancer dans les prochains jours une opération humanitaire de secours des habitants de Marioupol ne sont pas réunies à ce stade , a annoncé l'Elysée après l’entretien.

D'ici là, il est hors de question de relâcher les efforts , car la situation est dramatique et catastrophique à Marioupol pour les quelque 170 000 habitants qui y restent, a indiqué la présidence française.

Durant l’entretien téléphonique qui a duré environ une heure, Vladimir Poutine a réaffirmé sa demande que les livraisons de gaz russe soient payées en roubles, et non plus en euros ou en dollars. Il a affirmé que cette demande était conforme aux accords de fourniture, une affirmation contestée par Emmanuel Macron, comme le G7, qui avait dénoncé vendredi une exigence ni possible ni contractuelle .

Il est convenu de poursuivre les contacts entre MM. Poutine et Macron, a ajouté le Kremlin.

Zelensky s’adresse aux parlementaires danois

Les attaques russes contre la ville de Marioupol sont un crime contre l'humanité , a dénoncé Volodymyr Zelensky mardi, alors que s'ouvre une nouvelle séance de négociations entre la Russie et l’Ukraine.

Ce que les troupes russes font à Marioupol est un crime contre l'humanité, qui se déroule en direct sous les yeux de la planète , a-t-il affirmé en visioconférence devant le Parlement danois. M. Zelensky a accusé Moscou de bombarder volontairement les abris des civils dans la ville assiégée de Marioupol.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adresse au Parlement danois. Photo : ritzau scanpix/AFP via Getty Images / MADS CLAUS RASMUSSEN

Ils font même sauter des abris alors qu'ils savent pertinemment que des civils s'y cachent, des femmes, des enfants et des vieillards , a-t-il ajouté devant la première ministre et les députés danois.

À Copenhague, le chef de l'État ukrainien a appelé l'Europe et le Danemark à défendre leurs valeurs face à la Russie.

« Que peut-on dire de la protection des droits de l'homme et de la liberté sur le continent européen, alors qu'il n'y a aucun crime contre l'humanité qui n'ait été commis par les occupants? » — Une citation de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

La Cour pénale internationale (CPI), basée à La Haye, a ouvert une enquête sur des allégations de crimes de guerre en Ukraine.

M. Zelensky, qui s'est exprimé devant une dizaine de parlements occidentaux, s’adressera mercredi aux parlementaires norvégiens.

L'Ukraine avait annoncé lundi soir que la ville d'Irpin, qui a été le théâtre de combats acharnés dans la banlieue de Kiev, avait été reprise aux forces russes.

Vague d’expulsions de diplomates russes

La Belgique, les Pays-Bas, la République tchèque et l'Irlande ont annoncé mardi l'expulsion de dizaines de diplomates russes soupçonnés d'espionnage, dans le cadre d’une action coordonnée en pleine invasion de l'Ukraine par Moscou.

La Belgique a décidé d'expulser de son territoire 21 personnes qui travaillent pour l'ambassade et le consulat de Russie, et que Bruxelles soupçonne d’être impliquées dans des opérations d'espionnage et d'influence menaçant la sécurité nationale , a annoncé mardi la cheffe de la diplomatie belge, Sophie Wilmès. La Belgique leur accorde un délai de 15 jours pour quitter son territoire.

En parallèle, l’Irlande va expulser quatre diplomates russes, tandis que les Pays-Bas visent 17 personnes accréditées sur leur sol qui sont qualifiées d’ officiers de renseignement russe . La République tchèque a, de son côté, donné un délai de 72 heures à un diplomate russe pour quitter son territoire.

Le gouvernement néerlandais a décidé d'expulser ces personnes en raison de la menace pour la sécurité nationale posée par ce groupe d'officiers de renseignement, et l'attitude actuelle de la Russie au sens large rend la présence de ces officiers du renseignement indésirable , a déclaré le ministère des Affaires étrangères à La Haye. Après ces expulsions, 58 diplomates russes demeureront en poste aux Pays-Bas.

Une action concertée

La Belgique et les Pays-Bas vont procéder à ces expulsions de diplomates de manière concertée, a précisé la cheffe de la diplomatie belge, Sophie Wilmès.

Ensemble, avec nos alliés, nous réduisons la présence des services de renseignement russes dans l'Union européenne , a indiqué le ministère tchèque des Affaires étrangères sur Twitter.

L’Irlande a elle aussi décidé d’expulser quatre diplomates russes, parce que leurs activités ne correspondent pas aux standards internationaux du comportement diplomatique .

L’ambassadeur russe en Irlande a été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour se faire signifier ces expulsions, selon ce que rapporte la diplomatie irlandaise dans un communiqué. Dublin veut toutefois garder ouverts les canaux diplomatiques avec Moscou, dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les États-Unis, la Pologne et les pays baltes avaient déjà annoncé avoir expulsé des agents de renseignements russes depuis l'invasion de l'Ukraine par les forces russes le 24 février.