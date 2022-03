Un autre feu de tambour dans Limoilou

On fait aussi de l’information en format collation.

Les flammes ont pris naissance un peu avant 6 h dans un hangar, communément appelé tambour, à l'arrière du 370, 17e Rue. Un témoin a aussitôt contacté les autorités.

Le feu s'est rapidement propagé à l'immeuble, mais une trentaine de pompiers sont toutefois parvenus à maîtriser rapidement les flammes. L'incendie a été déclaré sous contrôle vers 6 h 30.

Tous les occupants des logements ont évacué les lieux à temps. Un autobus du RTC a accueilli une quinzaine de personnes. Elles devraient réintégrer leur logement durant la journée.

Tout indique que l'incendie n'a pas été allumé volontairement, précise le Service de police de la Ville de Québec.

Les incendies de tambour à la mode

Depuis juin dernier, au moins huit incendies ont pris naissance dans des tambours dans le quartier Limoilou. De ce nombre, six se sont propagés dans des immeubles à logements.

L'un d'eux survenu en novembre 2021 a d'ailleurs lourdement endommagé un bâtiment de la 4e Rue.

Quelques semaines plus tôt, un incendie ayant des causes similaires a mis à la rue des résidents d'un immeuble à logements situé non loin de celui incendié lundi matin.

Cette vague d'incendies inquiète les résidents du secteur. Las de voir des citoyens élaborer leurs propres théories sur de possibles interventions d'un pyromane, la cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, a récemment réclamé plus de transparence dans les enquêtes déclenchées à la suite de ces feux.