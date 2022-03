COVID-19 dans les écoles : Dominic Cardy fait confiance à la santé publique

Le Nouveau-Brunswick va publier mardi sa mise à jour hebdomadaire sur la COVID-19. Le 22 mars, il y avait 129 personnes hospitalisées avec la COVID-19 (dont 71 en raison de la maladie), soit une hausse de 30 patients depuis la semaine précédente. Seize personnes se trouvaient aux soins intensifs.

Deux semaines sont passées depuis la levée des mesures sanitaires et une augmentation des cas est vraisemblable. Mais M. Cardy ne compte pas demander des changements aux règles sanitaires dans les écoles.

Seulement sur l’avis de la santé publique. Ils ont été clairs et simples dans leurs recommandations de lever les mesures après le congé de mars. On a suivi les recommandations de santé publique depuis le commencement de la pandémie et je n'ai pas l'intention de politiser notre réponse à ce point, malgré que je connais et que je partage les inquiétudes de beaucoup de gens , affirme Dominic Cardy au cours d’une entrevue accordée lundi au Téléjournal Acadie.

Dominic Cardy indique qu’il y a des cas de COVID-19 dans l'ensemble du système scolaire de la province, mais même le port obligatoire du masque à l’école n’est pas encore envisagé.

Pas pour l'instant. Depuis le retour à l'école, je n'ai entendu aucune communication de la santé publique pour avoir des changements, des renforcements dans les mesures , dit-il.

Garder le cap en attendant une possible sixième vague

Le Canada est sur le point de connaître une sixième vague de COVID-19, selon des experts, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays européens.

Le ministre Cardy est inquiet, absolument , mais il compte toujours suivre les recommandations de la santé publique.

Je sais qu'on voit à Shanghai, en Chine, toute la population est en confinement maintenant, en deux phases. Oui, absolument, mais en même temps, si l’on va continuer d'avoir une réponse à la COVID basée sur l'évidence, basée sur la science, on a besoin d'écouter les experts, les médecins, les épidémiologistes, etc. Alors c'est ce que je vais continuer de faire dans tout mon temps comme ministre et [poser] les questions en même temps, mais on a besoin de suivre les avis des experts , assure Dominic Cardy.

Les taux d’absentéisme dans les écoles bientôt précisés

Le public aura bientôt un portrait plus précis du taux d’absentéisme dans les écoles de la province, ajoute Dominic Cardy.

C'était l'habitude que l'information sur l'absentéisme était, la collection de données était faite par les districts, et après ça, c'était utilisé juste à l'interne de l'organisation. Ce qu'on va commencer dès la semaine prochaine, c'est d'avoir les chiffres de chacun des sept districts dans la province pour partager au moins semaine par semaine, pour donner à tout le monde une idée de la situation dans les différents districts, oui , explique le ministre de l’Éducation.

Comment les parents pourront-ils consulter ces données? C'est comme toujours. Si les parents ont des questions de ce qui arrive dans les écoles, ils devraient contacter l'administration de l'école où leurs enfants sont élèves , indique Dominic Cardy.

Avec les renseignements du Téléjournal Acadie, d’ICI Acadie