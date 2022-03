4 universités de la N.-É. se partageront un financement de 105 millions $

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse augmente les dépenses d'infrastructure dans quatre universités rurales. L'Université du Cap-Breton, St. Francis Xavier, Acadia et l'Université Sainte-Anne se partagent 105 millions $ en fonds ponctuels cette année, dont environ 65 millions de dollars pour la réparation des infrastructures.

La province explique que les 10 universités de la Nouvelle-Écosse se sont partagé 24 millions $ pour couvrir une partie des frais d'entretien annuel au cours des années précédentes.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Brian Wong, soutient qu'un déficit d'infrastructure entrave la capacité d'une université à offrir une éducation moderne et de qualité.

Nous avons vraiment besoin qu'elles soient prêtes pour notre immigration , dit le ministre. Nous sommes prêts pour la croissance démographique et les universités sont vraiment en retard.

Ces universités doivent rattraper leur retard sur des travaux de base comme les réparations de toit et des systèmes électriques et mécaniques.

Calvin Howley, le président de l'Association des professeurs de l'Université du Cap-Breton dit qu'il n'y a pas eu de consultations avec les professeurs sur la décision de lever le port du masque obligatoire. Photo : Gracieuseté : Association des professeurs de l'Université du Cap-Breton

L'Université du Cap-Breton reçoit un peu plus de la moitié du total, avec 14 millions $ pour l'entretien différé, 5 millions $ pour une étude sur le personnel de santé et 35 millions $ pour la construction d'un nouveau bâtiment scientifique.

Cette contribution en capital donnera à l’établissement une longueur d'avance sur son centre de découverte et d'innovation qui doit coûter près de 80 millions $ et remplacer les installations scientifiques vieillissantes, explique le président David Dingwall.

Ce nouveau bâtiment crucial ajoutera un laboratoire supplémentaire et modernisé en plus d’ajouter des salles de classe à notre campus.

Il explique que les salles ne ressembleront pas à des salles de classe typiques avec un instructeur ou un professeur devant des rangées d'étudiants.

Au lieu de cela, les étudiants auront une interaction plus étroite avec les instructeurs et les installations seront partagées entre plusieurs cours, plutôt que d'être désignées pour un professeur ou une classe.

Logan Collins, président du syndicat étudiant de l’Université du Cap-Breton, affirme que les installations vieillissantes doivent être remplacées pour diverses raisons. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Les étudiants attendent aussi avec impatience les améliorations de l’infrastructure, dit Logan Collins, président du syndicat étudiant de l'Université du Cap-Breton.

Nous sommes dans le même espace que nos parents et nos grands-parents ont appris, donc le nouvel espace sera certainement plus inspirant.

Il explique que beaucoup de ces bâtiments ont plus de 50 ans, et que certains ont des problèmes d'amiante. Ils consomment aussi beaucoup d'électricité et ne sont pas bien adaptés comme installation scientifique.

Le ministre des Dépendances et de la Santé mentale, Brian Comer, a également annoncé 5 millions $ pour l'initiative stratégique de santé, qui, selon lui, pourrait être utilisée pour étudier le recrutement et la rétention des travailleurs de la santé, ou pour améliorer les programmes de santé virtuelle.