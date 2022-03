Pourparlers russo-ukrainiens : Zelensky y voit des signaux « positifs »

Ainsi, la Russie compte réduire radicalement ses activités militaires dans les régions de Kiev et Tchernihiv pour favoriser le dialogue avec l'Ukraine, a annoncé mardi le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine. Aucune entente formelle n'a cependant été conclue.

En contrepartie, les négociations d’un accord sur la neutralité et le statut non nucléaire de l'Ukraine entrent dans une dimension pratique , a indiqué M. Formine.

Dans une première réaction, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que les signaux qui parviennent de la table de négociations sont positifs .

Du côté russe, le représentant du Kremlin, Vladimir Medinski, a fait état de discussions substantielles .

Le négociateur en chef de l'Ukraine, David Arakhamia (à gauche), accompagné de ses collègues, Mustafa Dzhemilev (au centre) et le conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Mykhaïlo Podolyak (à droite), après leur rencontre avec la délégation russe. Photo : Reuters / MEHMET CALISKAN

Les négociateurs ukrainiens ont confirmé avoir proposé que leur pays devienne neutre – ce qui impliquerait que l'Ukraine ne se joigne à aucune alliance militaire et n'accueille aucune armée étrangère sur son sol – à condition que le tout soit consigné dans un accord international dont seraient signataires plusieurs pays garants.

« Nous insistons pour qu'il s'agisse d'un accord international qui sera signé par tous les garants de la sécurité. Nous voulons un mécanisme international de garanties de sécurité où les pays garants agiront de façon analogue au chapitre 5 de l'OTAN et même de façon plus ferme. » — Une citation de David Arakhamia, négociateur en chef de la délégation ukrainienne

L'article 5 du Traité de Washington qui a fondé l'alliance militaire transatlantique prévoit qu'une attaque contre l'un des pays membres est une attaque contre tous. Autrement dit, les 30 pays signataires de l'accord doivent obligatoirement se porter à la défense d'un pays agressé.

Selon M. Arakhamia, les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada, la Pologne, la Turquie et Israël pourraient agir à titre de garants dans le cadre d'une telle entente.

L'Ukraine acceptera un statut neutre si le système de garantie de sécurité fonctionne, a résumé M. Arakhamia.

« Nous n'accueillerons pas de bases militaires étrangères sur notre territoire ni le déploiement de contingents militaires sur notre territoire, et nous n'intégrerons pas d'alliances politico-militaires. Les manœuvres militaires sur notre territoire auront lieu avec l'assentiment des pays garants. » — Une citation de Oleksander Tchaly, membre de la délégation ukrainienne

Tout accord de paix devra être approuvé par référendum en Ukraine, ont aussi souligné les négociateurs de Kiev, répétant des propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Optimisme prudent des deux côtés

Le président Zelensky a toutefois souligné que l'Ukraine n'a pas pour autant l'intention de relâcher ses efforts militaires.

Nous pouvons dire que les signaux que nous entendons dans les négociations sont positifs, mais ils ne font pas oublier les explosions ou les obus russes , a-t-il dit dans un message-vidéo posté sur Telegram.

Mais nous ne voyons pas de raisons de croire les paroles prononcées par les différents représentants d'un État [la Russie, NDLR] qui continue à se battre avec l'intention de nous détruire , a tempéré M. Zelensky.

La situation n'est pas devenue plus facile, l'ampleur des défis n'a pas diminué, l'armée russe a toujours un potentiel important pour poursuivre les attaques contre notre État , a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, il ne faut pas s'attendre à ce que les négociations [entre Kiev et Moscou] entraînent la levée des sanctions contre la Fédération de Russie. Cette question-là ne peut être envisagée qu'une fois la guerre terminée et que nous aurons récupéré ce qui est à nous , a mis en garde le président ukrainien.

Le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, après la rencontre avec la délégation ukrainienne. Photo : Reuters / KEMAL ASLAN

Concernant la désescalade annoncée, les autorités russes ont indiqué qu’ils fourniront davantage de précisions au sujet de la baisse de leurs opérations militaires autour de la capitale ukrainienne et de Tchernihiv, au nord-est de la capitale, une fois que la délégation de négociateurs sera rentrée à Moscou, a précisé le vice-ministre Alexandre Fomine.

Les négociateurs russes n’ont pas évoqué de désescalade dans les autres régions du pays comme la ville de Marioupol, où les combats se poursuivent.

Si l'annonce se vérifie sur le terrain, il s'agira d'une première véritable percée en vue d'un règlement pouvant mettre fin à la guerre qui dévaste l’Ukraine depuis l’invasion de l’armée russe le 24 février dernier.

En ce qui concerne les propositions claires de la partie ukrainienne, Moscou a assuré qu’elles seraient étudiées prochainement et soumises au président Vladimir Poutine, qui n’a pas encore réagi aux résultats de cette rencontre.

Par ailleurs, les annonces des belligérants ont été accueillies avec circonspection par les dirigeants occidentaux qui disent vouloir juger Moscou sur ses actes plutôt que sur ces paroles.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La Crimée et les républiques autoproclamées du Donbass temporairement exclues de l'entente

Pour que ces garanties puissent prendre effet dans les plus brefs délais, la Crimée, territoire ukrainien annexé par Moscou en 2014, et les territoires du Donbass sous contrôle des séparatistes prorusses, dont l'indépendance a été reconnue par la Russie tout juste avant le début de l'offensive, seraient temporairement exclus de l'accord, a précisé le négociateur ukrainien David Arakhamia.

Kiev réclame en outre que l'accord n'interdise en rien l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne (UE), et que les pays garants s'engagent à contribuer à ce processus. Le négociateur russe Medinski a ultérieurement confirmé que l'Ukraine avait fait cette demande.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Selon ce dernier, une rencontre entre les présidents ukrainien et russe, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, et des représentants des États garants sera possible lorsqu'il y aura un accord [...] La rencontre pourrait être multilatérale, avec la participation d'États garants , a-t-il dit.

« Après la discussion substantielle d'aujourd'hui, nous nous sommes entendus et proposons que la rencontre se fasse pour parapher l'accord. À condition d'[effectuer] un travail rapide sur l'accord et de trouver les compromis nécessaires, la possibilité de conclure la paix se rapprochera. » — Une citation de Vladimir Medinski, chef de la délégation russe

M. Arakhamia a aussi estimé qu'après ces pourparlers, les conditions étaient suffisantes pour une rencontre au sommet entre MM. Poutine et Zelensky.

Erdogan demande la fin de la tragédie

Les délégations russe et ukrainienne avaient entamé leurs négociations après avoir été accueillies par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui les a exhortées à mettre un terme à la tragédie que constitue l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Moscou.

Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a prononcé le discours d’ouverture de cette ronde de négociations pour la paix. Photo : Associated Press / PRÉSIDENCE TURQUE

Les deux parties ont des préoccupations légitimes, il est possible de parvenir à une solution acceptable pour la communauté internationale , a estimé le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan en accueillant les deux délégations.

C'est aux deux parties de mettre un terme à cette tragédie , a-t-il insisté, estimant que la prolongation du conflit n'est dans l'intérêt de personne . Le monde entier attend de bonnes nouvelles de votre part , a-t-il encore dit.

L'oligarque russe Roman Abramovitch, qui tente de jouer les médiateurs entre Moscou et Kiev, était également présent à l'ouverture de la rencontre, selon une photo diffusée par la présidence turque qui le montre assistant à l'allocution de M. Erdogan.

Après une réunion dans la capitale ukrainienne courant mars, le milliardaire, dont deux yachts sont depuis la semaine dernière ancrés au large des côtes turques, a montré des signes faisant penser à un empoisonnement. Cette rumeur a toutefois été démentie par un responsable américain.