À quelques heures d'une ronde de négociations entre l'Ukraine et la Russie, sous médiation turque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclarait dimanche que son gouvernement étudiait sérieusement et « en profondeur » l’hypothèse d’une neutralité de l’Ukraine.

Dans le sillage de cette déclaration, un responsable du renseignement militaire ukrainien avertissait que Moscou a pour projet d’ instaurer une séparation à la coréenne , donc une partition du pays à partir des lignes de front militaires.

Ces déclarations arrivent après que l’état-major russe, le 25 mars, eut affirmé vouloir concentrer ses efforts sur la libération du Donbass , c’est-à-dire les régions qui entourent Donetsk et Louhansk, les deux villes occupées par les rebelles prorusses depuis 2014.

Enfin de vraies négociations?

Avec ces déclarations qui, en quelque sorte, mettent la table , la cinquième ronde de négociations a-t-elle des chances d’être plus substantielle et d’aboutir là où les précédentes ont échoué?

Hélas, pas nécessairement, ou pas encore. Sur le terrain, les armes et les bombes parlent toujours; elles donnent le ton et restent déterminantes. Les négociations ne fonctionneront que lorsque les deux parties – et surtout la partie russe – auront décidé que la situation est mûre et qu’il n’y a plus rien à obtenir par la violence.

Jusqu’à maintenant – sauf parfois pour les cas de négociations pointues sur les corridors humanitaires, et encore – les pourparlers n’ont pas débouché, en dépit des progrès parfois évoqués de façon purement rhétorique par l’une ou l’autre des parties, alternativement – ou encore par un intermédiaire voulant se mettre en valeur, comme le ministre turc des Affaires étrangères, à la mi-mars.

Dans la bouche des protagonistes, ces déclarations pseudo-optimistes servaient essentiellement à gagner du temps (selon le cas, pour s’armer, ou pour se regrouper sur le terrain). Et presque à chaque fois, la Russie finissait par exiger une capitulation de la part des Ukrainiens : belle négociation!

Des pistes pour un règlement futur

Ce qui ne veut pas dire que les déclarations précitées concernant la neutralité ou la partition de l’Ukraine soient insignifiantes. Au contraire, elles représentent des ballons d’essai substantiels, qui donnent une idée de là où on s’en va si l’hypothèse d’un cessez-le-feu négocié devenait plus crédible avec le temps.

On commence donc à savoir à quoi ressemblerait un hypothétique accord, mais sans y être encore.

Interviewé par quatre médias russes (tout de suite censurés par Moscou), Zelensky a évoqué une future neutralité de l’Ukraine. Mais que veut dire ce mot dans sa bouche?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Photo : Getty Images / SERGEI SUPINSKY

Certainement pas ce que Poutine, lui, veut entendre. Pour Poutine, neutraliser l’Ukraine signifie l’asservir, la désarmer, l’éloigner de ses tentations et aspirations occidentales – qui sont aujourd’hui celles de l’écrasante majorité des Ukrainiens et des Ukrainiennes.

Mais ça veut tout de même dire quelque chose.

Nous sommes prêts à accepter la neutralité et le statut dénucléarisé de notre État. Ce point des négociations est étudié en profondeur , a déclaré le président ukrainien aux journalistes russes, le 27 mars.

Abandonner le rêve de l’OTAN

De façon très concrète, il s’agit abandonner explicitement le rêve ukrainien d’une intégration à l’OTAN.

Volodymyr Zelensky l’a répété plusieurs fois depuis le début de l’invasion. En fait, il avait commencé à le dire avant l’invasion : à savoir que l’Ukraine dans l’OTAN est inaccessible. Voilà un premier sens concret de cette neutralité. Le président est prêt à un amendement constitutionnel dans ce sens et à le signer.

Son entourage a cependant ajouté qu’il faudrait, pour en arriver à ce statut de neutralité, le soutien de pays en principe occidentaux, mais certains ont aussi parlé de la Chine. Ces États agiraient comme garants de cet accord sur le statut de l’Ukraine et seraient parrains de sa sécurité.

Mais en même temps, Volodymyr Zelensky veut sauver l’orientation européenne de l’Ukraine, qui aujourd’hui fait consensus dans ce pays bombardé par la Russie. Et c’est là que l’Union européenne (Union européenne UE ) peut arriver comme compensation (ou prix de consolation).

Des modèles possibles en Europe

Il y a des pays qui sont dans l’Union européenne, sans être dans l’OTAN : la Suède, l’Autriche, la Finlande. Les deux derniers sont également dans la zone euro .

L’Ukraine dans l’Union européenne, c’est un désir exprimé par Kiev ces dernières semaines – avec la demande d’une procédure express qui pourrait accélérer une éventuelle adhésion (chose problématique, mais pas impossible). L’argument massue : nous sommes un pays martyr qui a gagné le droit moral à cette incorporation.

Quel modèle pour une Ukraine dans l’UE?

Il y a l’Autriche, pays neutre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été occupée par des troupes soviétiques jusqu’au milieu des années 50.

Il y a la Suède, neutre depuis le début du 20e siècle, un pays traditionnel de médiateurs.

Et puis il y a la Finlande qui, même collée sur l’URSS, avait réussi à obtenir ce qu’on avait appelé justement la finlandisation , c’est-à-dire une souveraineté limitée à l’international, mais un pays libre pour son pluralisme, son système politique, son libéralisme économique – au contraire de la Pologne, de la Hongrie ou de la Tchécoslovaquie, qui se font fait imposer un système politique et économique étranger pendant presque un demi-siècle.

La première ministre finlandaise, Sanna Marin, a participé à une réunion spéciale du Conseil européen sur la guerre en Ukraine le 24 février. Photo : AFP / NICOLAS MAETERLINCK

Si Volodymyr Zelensky se faisait offrir une telle chose que la finlandisation , on peut penser qu’il signerait demain matin!

Mais on n’en est pas là. Les armes et les bombes parlent toujours.

Est-ce que la partition du pays sur le modèle coréen – redoutée par le chef du renseignement militaire ukrainien – est une possibilité?

Hélas pour les Ukrainiens, c’est peut-être la seule façon réaliste d’envisager une fin rapide à cette guerre.

Moscou : repli ou escalade?

L’annonce du 25 mars par Moscou (sur le fait de rediriger les efforts militaires sur l’est et le sud-est de l’Ukraine) ne signifie pas que les fronts nord (Kharkiv, Kiev) seront immédiatement abandonnés par la Russie. Mais elle indique une position de repli possible, au cours des prochaines semaines ou des prochains mois.

Et là, l’objectif russe – considérablement réduit par rapport au blitzkrieg raté de Poutine et aux rêves fous qui l’accompagnaient – serait fort probablement : le Donbass, plus la côte de la mer d’Azov, y compris une ville martyre nommée Marioupol (éventuellement conquise au prix de sa destruction – ce qui n'est pas fait au moment d'écrire ces lignes) en allant jusqu’à la Crimée.

Un membre des troupes prorusses marche près d’un immeuble résidentiel de Marioupol détruit en bonne partie par des bombardements russes le 28 mars 2022. Photo : Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

Mais pour ce faire, il faudra au préalable que Poutine ait renoncé à l’escalade, à la fuite en avant meurtrière et déchaînée. Devant l’impossibilité d’une conquête terrestre de l’Ukraine, ce seraient alors des bombardements massifs et indiscriminés, avec cinq, dix Marioupol.

Zelensky a dit qu’il pouvait envisager des arrangements sur le Donbass, mais sans céder la souveraineté ukrainienne sur Donetsk et Louhansk. Cependant, il pourrait bien se retrouver dans une situation où il serait forcé de le faire.

C’est hélas une possibilité stratégique de cette guerre : un pays coupé en deux, mais où l’Ukraine conserverait peut-être 75 % de son territoire et un accès à la mer, côté sud-ouest (Odessa). Une chose incroyablement difficile à accepter pour les Ukrainiens, mais qui pourrait devenir une solution de remplacement à l’apocalypse.