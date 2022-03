Un homme mordu par une chauve-souris atteinte de la rage est sous traitement

On fait aussi de l’information en format collation.

Cette morsure, qui constitue la première confirmation de la présence d'une chauve-souris atteinte de la rage depuis mai 2021, rappelle qu'il faut se tenir à l'écart des animaux susceptibles d'être porteurs du virus, peut-on lire dans un communiqué de la Ville.

Cette liste comprend les ratons laveurs, les mouffettes, les renards et les chiens et chats errants.

Hamilton connaît actuellement une épidémie de rage, qui a vu 330 animaux déclarés positifs depuis décembre 2015, peut-on lire dans le communiqué.

Il note que la plupart des cas ont été découverts chez des mouffettes et des ratons laveurs, bien qu'un renard et deux chats errants testés avaient également contracté la maladie. De plus, des cas chez les chauves-souris sont enregistrés presque chaque année.

Selon les autorités sanitaires, la rage est un virus mortel qui se transmet le plus souvent par la salive des animaux sauvages, généralement sous la forme d'une morsure.

Les griffures, les plaies ouvertes et les muqueuses de la bouche, du nez et des yeux sont d'autres endroits où une personne peut être infectée.

Voici quelques conseils de la Ville pour prévenir la rage :

Ne nourrissez pas, ne manipulez pas et ne déplacez pas les animaux sauvages.

Maintenez à jour les vaccinations contre la rage de vos animaux de compagnie.

Gardez une distance de sécurité avec les animaux sauvages et les chiens et chats que vous ne connaissez pas, car la rage peut les rendre agressifs ou les faire paraître malades ou effrayés.

Prenez des mesures pour protéger votre maison des chauves-souris, par exemple en bouchant les trous ou les interstices qu'elles pourraient utiliser pour se percher dans votre grenier.

Si vous êtes mordu ou si vous entrez en contact avec la salive d'un animal, lavez la plaie avec de l'eau et du savon, puis contactez les services de santé publique.

Appelez les services animaliers de Hamilton au 905 546-2489 si vous voyez un raton laveur, une mouffette, une chauve-souris ou un autre animal se comporter de façon étrange.

Tout contact avec une chauve-souris pose un risque pour la rage

Avec les informations de CBC News