Oscars : Patrice Vermette, lauréat de l’ombre, critique l’Académie

Afin de dynamiser sa soirée des Oscars , l'Académie des arts et des sciences du cinéma avait décidé de préenregistrer, juste avant la cérémonie, huit prix dits « techniques ». C’est donc sans tambour ni trompette que Patrice Vermette est allé cueillir le trophée le plus prestigieux de sa carrière, dimanche soir.

En tandem avec sa collègue hongroise Zsuzsanna Sipos, le Québécois a gagné l’Oscar de la meilleure direction artistique – un des prix préenregistrés – pour son travail sur Dune, le film de science-fiction de Denis Villeneuve.

Je trouve que ça n’a aucun sens que huit catégories soient reléguées [hors cérémonie] comme ça , déclare-t-il par téléphone depuis Los Angeles au lendemain de sa consécration.

Ça crée d’autres divisions, ça fait [en sorte] que certains sont plus égaux que d'autres , ajoute-t-il, en faisant allusion au célèbre aphorisme de La ferme des animaux, de George Orwell.

Respecter le générique de fin

Cette nouvelle façon de faire de l’Académie, qui a pour effet de snober certains artisans et artisanes du cinéma lors de la cérémonie la plus importante d’Hollywood, chagrine Patrice Vermette. Il se rappelle avec nostalgie quand, enfant, il regardait le gala des Oscars avec sa famille. Les seuls soirs, à l'exception de Noël et du jour de l’An, où il avait le droit de se coucher tard.

Mes parents n’étaient aucunement liés au domaine du cinéma, mais c'étaient des amoureux de films, explique-t-il. Et pour eux, c'était important de célébrer les gens, tous les gens, toutes les catégories, les artisans, les artistes, qui font un film.

Quand on écoutait des films à la maison ou au cinéma, il n’était pas question qu'on se lève avant la fin du générique, il fallait regarder tous les noms. C’est un respect que je trouve inspirant, qui fait réaliser que ça prend plusieurs personnes pour faire un film.

Déçu pour Denis Villeneuve

Toutefois, il est content d’avoir reçu son Oscar dans une salle qui n’était pas à moitié vide. J'ai été agréablement surpris de voir que tout le monde s'était présenté avant la cérémonie officielle. Des gens comme Denis étaient là pour assister à cette précérémonie, qui en a fait jaser plusieurs.

L’artiste né à Montréal, pour qui il s’agissait d’une troisième nomination aux Oscars, regrette aussi que son ami et collaborateur Denis Villeneuve n’ait pas été cité dans la catégorie du meilleur réalisateur. Quand tu obtiens 10 nominations, le film ne s’est pas fait tout seul , précise-t-il avec une pointe de sarcasme.

Ravi d'avoir remporté un Oscar, Patrice Vermette est tout aussi heureux des cinq autres statuettes (montage, son, bande originale, direction de la photographie et effets visuels) remportées dimanche soir par Dune, le film le plus récompensé de cette 94e cérémonie.

C’est une super récolte, et c’est tout à l’honneur de Denis, qui a été le grand capitaine de notre navire; les gens disaient que c’était un livre qui n’était pas adaptable, et Denis l’a fait d’une main de maître, et il nous a inspirés.

« C’est seulement quand tout le monde tire du même côté pour appuyer la vision du réalisateur que tu obtiens les bons résultats. » — Une citation de Patrice Vermette

L’apport inestimable de Jean-Marc Vallée

Lors de son discours de remerciement, Patrice Vermette a tourné les yeux au ciel et a remercié Jean-Marc Vallée, son ami . Il tenait à rendre hommage au cinéaste québécois, décédé subitement en décembre, qui a changé la trajectoire de sa carrière.

C'est hyper important, parce que Jean-Marc et moi, on était de bons collaborateurs, on était toujours de très bons amis, même si on n’avait pas travaillé ensemble depuis Café de Flore , affirme-t-il

Je faisais de la pub, j’étais un bourreau de travail, et c’est lui qui m’a convaincu de faire du long métrage. Il a vraiment insisté pour que je dise oui pour C.R.A.Z.Y., et après pour Young Victoria. C’est sûr que je ne serais pas là sans lui.

Retour sur Dune

Denis Villeneuve et Javier Bardem sur le plateau de tournage de Dune Photo : Warner Bros. / Chiabella James

Patrice Vermette s’envole dès mardi vers Budapest pour y travailler sur la suite de Dune, dont la préproduction a commencé en novembre. Le tournage commencera le 18 juillet. Le film devrait sortir en salle en octobre 2023.

Le langage, on l’a déjà développé, mais on va ailleurs aussi , indique le directeur artistique, qui a travaillé pendant deux ans à concevoir les décors et la palette visuelle de Dune.

Pour faire une bonne deuxième partie, il ne faut pas resservir le même plat qui a été servi la première fois. On a mis une nouvelle barre plus haut.

On est des enfants qui s’amusent dans un gros carré de sable , dit-il en référence à la composante principale de Dune, le surnom de la planète Arrakis sur laquelle se déroule la majeure partie de l’histoire imaginée par Frank Herbert.

Réflexions sur un paradoxe

Enfin, Patrice Vermette déplore la gifle donnée par Will Smith à Chris Rock, un incident qui a fait le tour du monde.

On a eu droit à toute une claque. C’était étrange, ça a résonné, on se demandait si c’était un gag, ou pas. Finalement, ce n’était pas un gag.

Il estime que cet incident pose des questions quant aux nouvelles priorités de l’Académie, qui organise les Oscars.

On coupe des discours, mais on laisse quelqu’un qui vient de faire une agression, live à la télévision, faire un discours [de remerciement] , regrette-t-il.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités pour plus de clarté et de concision.