Le projet du Musée Louis-Hémon pourra enfin être concrétisé

Le musée consacré à l'auteur du roman Maria Chapdelaine sera transféré dans l'église Saint-Édouard.

Après avoir été déménagée au coeur du village en décembre 2020, la Maison Samuel-Bédard, où habitait Louis Hémon, pourra également subir une cure de rajeunissement.

C'est l'aboutissement de ce que l'on a tellement souhaité, les Péribonkois et les Jeannois du coin, parce que cette histoire, c'est notre histoire à tous de la région , a souligné le président du conseil d’administration du Musée Louis-Hémon, Richard Hébert.

Québec avait déjà promis d'investir 2,5 M$ dans le projet. Des dépassements de coûts au fil des dernières années ont forcé à un rehaussement de l'investissement, à plus de 4 M$.

Le préfet Luc Simard, la ministre Andrée Laforest, la mairesse Guylaine Proulx, la députée Nancy Guillemette et le président du conseil d’administration Richard Hébert étaient présents lors de l'annonce. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les gens qui se sont investis là-dedans au début y ont cru, parce que le vent, on l'avait de face, et souvent , a ajouté l’ancien député libéral fédéral et ex-maire de Dolbeau-Mistassini.

La maison restaurée

Pour ce qui est de la maison construite en 1903, le toit en cèdre, le recouvrement extérieur et les fenêtres seront les principales parties restaurées.

Elle est magnifique, mais elle a besoin d'un peu d'amour. C'est sur que c'était prévu au projet, des travaux de réfection sur la maison pour la mettre à niveau, de respecter les règles aussi. C'est un bâtiment qui est classé patrimonial , a mentionné Julie Bonenfant-Boisclair, directrice générale par intérim du musée.

La majorité de la subvention de Québec servira à la réfection de la maison Samuel-Bédard. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La structure de l'église sera également rénovée. C'est à cet endroit que l'exposition permanente sera présentée à compter de janvier 2024.

Les travaux de la bibliothèque située au deuxième étage seront quant à eux parachevés dans les prochaines semaines.

C'est un projet vraiment impressionnant. On voit qu'on a vraiment créé un milieu de vie, on a déménagé la Maison Samuel-Bédard, on a le musée ici, on a la caserne, on a la bibliothèque, on a l'église, alors vraiment, c'est un projet porteur , a souligné la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Des membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec se sont déplacés à Péribonka lundi afin d'interpeller la ministre Andrée Laforest, alors qu'ils sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2020. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Des manifestants présents

Par ailleurs, des manifestants s’étaient aussi déplacés à Péribonka lundi matin. Des membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) ont tenté de parler en vain avec la ministre Andrée Laforest pour dénoncer le piétinement de la négociation entre leur syndicat et le gouvernement.

Les fonctionnaires membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2020.

D'après un reportage de Laurie Gobeil