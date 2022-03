Marie Manon Corbeil :  « Je n’ai jamais pensé que je pouvais être une artiste »

« J’ai maintenant des toiles dans 22 pays. C’est incroyable. Je vis le bonheur dans mon art », explique Marie Manon Corbeil, remplie de gratitude.

En 2012, la vie a changé du tout au tout pour celle qui n’avait jamais envisagé de vivre de son art. Durant une période remplie de défis personnels, Marie Manon Corbeil à délaissé l'emploi qu’elle occupait à temps plein pour devenir une artiste peintre. Je me suis retrouvée à la maison, sans travail et à ne rien faire. Une dépression, ce n’est pas toujours gai. Alors, je me suis dit que j’allais commencer à peindre , confie l’artiste originaire de Montréal.

« L’art représente tout pour moi. » — Une citation de Marie Manon Corbeil

Âgée de 61 ans, elle peut maintenant passer jusqu’à une soixantaine d’heures par semaine dans son atelier, qui se trouve dans sa maison de Calgary. Peindre est aussi important que les besoins essentiels de la vie , confie-t-elle.

Richard, le mari de Marie Manon Corbeil, assure tout ce qui à trait à la livraison des toiles en plus de gérer le volet administratif de l'atelier de sa femme. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Afin d’exploiter pleinement sa créativité, Marie Manon Corbeil doit ne sentir aucune réserve. Je ne peins pas avec des photos. Ça me distrait et ça me met dans une boîte, tandis que, quand je crée avec mon imagination, c’est à l’infini. Il n’y a pas de règlement et je suis libre de faire ce que je veux , affirme l’artiste, qui utilise environ 140 mètres de rouleau de toile par année.

Marie Manon Corbeil aime utiliser les couleurs qui sont vibrantes et éclatées. Photo : Radio-Canada / India Lafond

La joie l’inspire aussi dans ses processus créatifs. Ce n’est pas nécessairement parce que la vie est joyeuse, puisque ce n’est pas toujours joyeux , précise celle qui est passionnée par le fait de peindre des villages florissants et des personnages féminins rayonnants.

J’aime les femmes. Je veux qu’elles soient toutes belles, qu’elles aient une bonne éducation, qu’elles puissent travailler et être heureuses avec leur famille. On sait que ce n’est pas le cas partout, mais moi, c’est ce que je fais. Je les rends joyeuses , dit Marie Manon Corbeil.

Marie Manon Corbeil se spécialise dans la technique de peinture acrylique. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Afin de créer ses toiles à base d’acrylique, l'artiste peintre aime utiliser les couleurs primaires qu’elle adapte ensuite à sa façon. J’ajoute souvent un petit grain de fluo au bleu , raconte-t-elle.

Son utilisation des différentes couleurs n’est pas le seul facteur qui la distingue dans son art. L’artiste utilise différentes techniques pour faire voyager ses idées. J’utilise mes doigts, j’utilise des morceaux de bois, j’utilise l’aérosol et j’utilise de très longs pinceaux , mentionne-t-elle.