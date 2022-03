Fraude fiscale : 230 M$ en amendes pour une société de Mascouche et son dirigeant

Revenu Québec a annoncé lundi que la société 7829582 Canada ltée, de Mascouche, a été condamnée à payer une amende de plus de 114 millions de dollars pour « avoir mis sur pied un stratagème de fraude fiscale ».

Son principal dirigeant, Robert Parent, a été condamné lui aussi à payer une amende de plus de 114 millions de dollars et a écopé d'une peine de prison avec sursis de 12 mois.

M. Parent, 47 ans, a admis avoir créé la société Licorne Luxuriante inc. dans le seul but de réaliser une transaction fictive avec 7829582 Canada ltée.

Cette fausse transaction, totalisant 750 millions de dollars, a été réalisée le 19 juin 2019, deux jours après la création de Licorne Luxuriante inc. Quelques semaines plus tard, le 25 juillet 2019, 7829582 Canada ltée a demandé des remboursements de taxes de plus de 112 millions de dollars en lien avec cette transaction. Cette somme n'a toutefois jamais été versée , a expliqué Revenu Québec dans un communiqué.

À la suite d’un signalement de l’équipe de contrôle, Revenu Québec a ouvert une enquête et effectué des perquisitions à Mascouche, Montréal, Shawinigan et Saint-Jérôme, en décembre 2019.

« L'enquête a démontré que la société n'a jamais effectué plus de 4506 $ de fournitures taxables dans le cadre de ses activités. » — Une citation de Revenu Québec