Le soccer canadien, un succès planifié

Les mots sont ceux de Samir Ghrib, lui-même laboureur du soccer dans la région de Québec depuis une trentaine d’années. En regardant le Canada l’emporter 4-0 contre la Jamaïque, dimanche, et ainsi se qualifier pour sa première Coupe du Monde de soccer depuis 1986, le Québécois d'adoption ne pouvait que constater les bonds de géant fait par le ballon rond au pays.

Le succès, ça n’arrive pas comme ça. Ça se planifie , explique l'entraîneur-chef du Rouge et Or. Au soccer, cela a commencé il y a déjà longtemps avec le développement des infrastructures et la révolution du nombre , décrit-il. Une révolution qui a fait du soccer le sport participatif le plus pratiqué au Canada.

Maintenant, on est rendu dans le virage qualitatif. Le fait d’avoir des équipes en MLS à Montréal, Toronto et Vancouver a amené des académies qui ont développé les joueurs qui atteignent les rangs professionnels , décrit celui qui est aussi directeur sportif du Royal Beauport.

John Herdman, l'architecte anglais

Au plus haut niveau, dans les sélections nationales, une grande partie du succès des dernières années peut toutefois être attribué à un seul homme, estime Samir Ghrib. L’entraîneur-chef John Herdman qui, après avoir guidé l’équipe féminine canadienne à deux podiums olympiques, en 2012 et 2016, a orchestré l’irrésistible montée en puissance de la formation masculine.

J’ai envie de le remercier parce qu’il a été l’architecte. C’est un Anglais qui est venu ici et est tombé amoureux du Canada , relate Ghrib.

L'entraîneur-chef de l'équipe masculine canadienne, John Herdman. Photo : The Canadian Press / Mark Blinch

Depuis 2018, sous la gouverne de l'entraîneur anglais, estime-t-il, l’équipe masculine s’est découvert une véritable identité. Celle d’une équipe tissée serrée formée de joueurs issus de communautés culturelles diverses, mais tous unis par la fierté de porter la feuille d’érable.

Et que dire de la décision prise cette année de disputer les matchs locaux importants des qualifications de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes CONCACAF à l’extérieur, même en hiver. Pour moi, c’était un plaisir fou de voir les Mexicains frigorifiés à Edmonton, en novembre. Herdman a fait du froid un atout pour son équipe puisque le froid fait partie de l’identité canadienne , pointe Samir Ghrib.

Un avenir excitant

Au-delà du passé, c’est surtout l’avenir qui excite les intervenants du soccer de la grande région de Québec. Grâce à la médaille d’or remportée par l’équipe féminine à Tokyo, l’été dernier, et la qualification de l’équipe masculine pour la Coupe du Monde 2022, les jeunes joueurs canadiens se retrouvent avec des modèles clairs.

Je pense qu’on va voir des effets bénéfiques dès les prochains mois. Plus de jeunes vont jouer au soccer, plus de gens vont s’y intéresser , estime Benoit Forget-Chiasson, directeur sportif, club de soccer de Chaudière-Ouest. Surtout que c’est le début de quatre belles années qui mèneront aussi le Canada à la Coupe du Monde de 2026 comme pays hôte avec les États-Unis et le Mexique.

Une chose est sûre, la victoire de dimanche faisait déjà rêver les jeunes athlètes du programme sport-études soccer de l’Association régionale de soccer de Québec, lundi après-midi, au stade Telus. Des jeunes comme Matias Vargas-Melo qui, après avoir suivi de près le parcours du Canada vers la Coupe du Monde, parlait avec admiration des performances des vedettes de l’unifolié Jonathan David et Alphonso Davies.

C’est comme une inspiration et une source de motivation. Ça montre que tout est possible. Et on se dit que si on se rend jusque là, peut-être que nous aussi on va pouvoir jouer en Coupe du Monde.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin