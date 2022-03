Livraison charitable de pommes de terre dans le Nord de l’Ontario

Des dizaines de tonnes de pommes de terre non exportables en raison d'un champignon ont fait leur chemin de l'Île-du-Prince-Édouard jusque dans le Nord de l'Ontario pour être offertes aux organismes de charité locaux.

On fait aussi de l’information en format collation.

Aux prises avec une infestation de la gale verruqueuse, un champignon qui défigure les pommes de terre, l'Île-du-Prince-Édouard se retrouve dans l'incapacité d'exporter celles-ci vers les États-Unis.

Le pays a bloqué l'importation des pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard en novembre dernier.

Si la gale verruqueuse affecte l'apparence de la pomme de terre, celle-ci reste tout de même sans danger pour la consommation.

Une pomme de terre infectée par la gale verruqueuse. Photo : Radio-Canada / Contribution : ACIA

Le Club Rotary de l’Île-du-Prince-Édouard a décidé de s’impliquer et de distribuer les pommes de terre invendues aux Canadiens à travers son réseau via ses organismes collaborateurs, notamment Second Harvest.

Ces pommes de terre étaient réservées, à l’origine, à servir de semence.

Les groupes de la région de Sudbury ont reçu environ 10 000 kg de pommes de terre, soit 220 sacs de 45 kg.

Lise Dutrisac, présidente du comité des effectifs pour le Club Rotary de Sudbury, affirme que les bénéficiaires sont, entre autres, la banque alimentaire de Sudbury, l'Armée du Salut et la Première Nation Atikameksheng Anishinabek.

« Douze bénévoles ont travaillé vendredi après-midi à transporter ces sacs aux divers organismes locaux, confie . Nous sommes dévoués à aider notre communauté, tant les gens de la ville que ceux des communautés avoisinantes. » — Une citation de Lise Dutrisac, présidente du comité des effectifs pour le Club Rotary de Sudbury

Du côté de Sault-Sainte-Marie, c'est l’organisme Harvest Algoma qui a été responsable de la réception des pommes de terre. Tous les chargements canadiens sont organisés par l'organisme Second Harvest, de Toronto.

On a donc reçu deux camions pleins de pommes de terre, d'environ 27 000 kg. Par contre 25% de ces pommes de terre ont dû être envoyées au compostage, puisqu’elles avaient déjà commencé à germer , indique Carson Beauregard, le Responsable Production et Opérations agroalimentaires de l'organisme Harvest Algoma.

Ce qui est hautement préférable à l’enfouissement, puisque nous pouvons réutiliser le compost dans nos serres et notre ferme urbaine , ajoute M. Beauregard.

Un entrepôt de l'entreprise, où l'on trouve des sacs de pommes de terre. Photo : Radio-Canada

Second Harvest assurera la distribution de pommes de terre jusqu'en juillet.

Le seul problème est que plus la distribution est tardive, plus la proportion de pommes de terre qui sont pourries est élevée, selon l'organisme.

Harvest Algoma a annoncé qu'elle recevra très bientôt une troisième livraison de pommes de terre.