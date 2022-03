Rives-du-Saguenay : une nouvelle approche pédagogique alimentaire

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est notamment dans la nouvelle cuisine de l’école primaire De la Pulperie, à Chicoutimi, que l'équipe de techniciens, formée pour animer des ateliers culinaires et horticoles, était à l’oeuvre lundi dans le but de conscientiser les jeunes et développer leur autonomie en matière d'alimentation.

C'est un peu comme au secondaire, le technicien en laboratoire qui s'assure que le laboratoire est prêt pour accueillir une classe en sciences, c'est un peu le même parallèle qu'on peut faire au niveau horticole ou culinaire , a expliqué Marie-Claude Bernard, technicienne-responsable en gestion alimentaire.

Marie-Claude Bernard est la responsable de l’équipe culinaire au centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

L'approche permet aux enseignants d'intégrer l'alimentation à la pédagogie.

C'est toute la pratique aussi des mathématiques, on s'amuse avec les quarts de tasse, les demi-tasses, on a travaillé beaucoup les fractions , a exposé Monique Tremblay, enseignante de 5e année à l’école De la Pulperie.

Guillaume Carter, technicien alimentaire, devant une classe d'élèves de l'école De la Pulperie à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

C'est la première fois qu'un centre de service scolaire développe une approche culinaire concertée pour l'ensemble de ses écoles. L'équipe des Rives-du-Saguenay espère qu'elle est en train de semer une nouvelle graine pour alimenter l'offre pédagogique partout en province.

L'objectif de ça est de réaliser que l'enfant va être autonome de ses propres choix, il va comprendre ce qu'il va consommer plus tard aussi, autant l'aspect écologique, environnemental, les aliments qui proviennent de chez lui, les aliments qui sont plus régionaux. Ça lui ouvre une grande porte vers la communauté autour, mais qui est une communauté agroalimentaire , a poursuivi Marie-Claude Bernard.

D’ailleurs, lors du passage de Radio-Canada, les jeunes ont appris que l’huile qu’ils utilisaient dans une recette de salade grecque provenait de fleurs cultivées au Lac-Saint-Jean.

Apprendre à cuisiner est la base d'une mode de vie sain. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

D'après un reportage de Catherine Paradis