Nouvel hôpital de l’Outaouais : « Gardons l’esprit ouvert », plaide le ministre Lacombe

Le ministre a profité de la rencontre pour aborder le développement de la région ainsi que des grands projets réalisés, ou en voie de l’être depuis l’élection de son gouvernement, il y a près de quatre ans.

En tête de liste est venu le dossier du nouvel hôpital régional de 2,5 milliards de dollars. M. Lacombe a répété que son gouvernement prendrait sa décision quant à son emplacement sur la base des faits et de la science, plutôt que sur des souhaits.

Rappelons que des sources ont indiqué à Radio-Canada qu’un emplacement à l’extérieur du centre-ville, sur le boulevard de la Technologie, au nord du secteur de Hull, avait été retenu par le gouvernement.

Il faut rattraper ce retard qu’on a en nombre de lits, ici dans la région, et en qualité de service , a lancé le ministre Lacombe au début de son allocution devant près de 80 convives réunis de façon virtuelle.

M. Lacombe a réitéré que son gouvernement a fait preuve de transparence, et qu’il a même retardé l’annonce officielle de la décision de quelques mois afin d’entendre les revendications de citoyens et de la Ville de Gatineau.

Pendant neuf mois, le bureau de projet a reçu des [propositions de] terrains de citoyens, de certains entrepreneurs, de la Ville de Gatineau aussi , a-t-il raconté. Tous ceux qui avaient des propositions à faire ont été entendus à ce moment-là.

Selon le ministre, 23 terrains ont été étudiés sur la base d’une quarantaine de critères.

Nous, on n’a jamais eu de voyants qui se sont allumés. Il n’y a jamais personne qui a levé la main pour nous dire qu’il y avait un problème, qu’on ne faisait pas les choses correctement , a-t-il poursuivi.

« Il faut être ouvert d’esprit, parce que oui, bien sûr, on considère le centre-ville, mais à la fin, des terrains qui peuvent accueillir cet hôpital-là – [...] qui est un campus – il n’y en a pas des tonnes. » — Une citation de Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et responsable de la région de l'Outaouais

On a pris en considération les idées qui ont été soumises, même à la toute dernière minute. On a été plus vigilants que vigilants , a martelé M. Lacombe.

Mais des intervenants, dont la Coalition pour un centre hospitalier accessible et durable en Outaouais (CCHADO), auraient souhaité un échange quant aux critères de sélection avant que la décision ne soit prise par le gouvernement.

Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada

On joue à l’autruche, on a un problème. La société civile dit quelque chose et le gouvernement n’écoute pas , déplore le co-porte-parole de la Coalition pour un centre hospitalier accessible et durable en Outaouais CCHADO et président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson. Faudra que le gouvernement fasse preuve d'ouverture et qu'eux viennent s'asseoir à la table avec nous et qu'ils viennent nous dire c'est quoi les fameux critères.

Le parti d’Action Gatineau est du même avis. On a très peur que le moment venu, quand la décision sera prise, qu'il soit trop tard , s’inquiète son chef par intérim, Steve Moran. On parle d’un hôpital [...] qui va avoir une influence énorme sur notre aménagement du territoire.

Le ministre Lacombe indique qu’une annonce doit être faite le mois prochain.

Avec les informations de Nathalie Tremblay