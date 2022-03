Des travaux de 125 M$ pour les routes et les aéroports du Nord-du-Québec

Le ministère des Transports du Québec prévoit investir près de 125 M$ d’ici 2024 pour des travaux de réfection des routes et des aéroports du Nord-du-Québec et du Nunavik

Un total de 48 projets ont été retenus, dont 18 qui concernent la région du Nunavik.

Parmi les chantiers de plus grande envergure, la route entre Matagami et Lebel-sur-Quévillon aura droit à d’importants travaux de rechargement de gravier et de réfection de ponceaux en 2022 et 2023.

Selon René Dubé, maire de Matagami, le travail réalisé par le MTQ sur cet ancien chemin forestier de 113 kilomètres est accueilli très positivement dans le Nord-du-Québec.

Ça va rester gravelé, mais on sent vraiment l’impact des travaux qui ont été déjà été faits au cours des dernières années, note-t-il. Les camions forestiers y ont toujours été rois et maîtres. Maintenant, c’est plus large et sécuritaire et ça répond davantage à tous les utilisateurs. On transige beaucoup pour nos services administratifs avec les secteurs de Quévillon et de Chibougamau et cette traverse nous fait sauver beaucoup de temps. C’est un lien important.

René Dubé, maire de Matagami. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Le MTQ prévoit aussi achever cette année la réfection du pont au-dessus de la rivière Waswanipi, sur la route 113. Ce tronçon routier qui relie l’Abitibi à Chibougamau aura d’ailleurs droit à plus de 40 kilomètres d’asphaltage au cours des deux prochaines années.

Enfin, l’aéroport de Matagami aura droit à une cure de rajeunissement de son aérogare, une infrastructure qui date des années 1970.

Ça fait plusieurs années que ça se parle et on a enfin bon espoir pour que ça se fasse cette année. Globalement, la région est satisfaite des annonces du MTQ. L’important, ce n’est pas de remplir le calepin de plein de projets, mais de cibler les plus importants et de s’assurer qu’ils se réalisent , souligne René Dubé, qui occupe aussi le poste de président de l’Administration régionale de la Baie-James.