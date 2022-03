Claudette Bradshaw aura fait une différence pour l’itinérance à Moncton

Au Nouveau-Brunswick, les personnes vulnérables ont perdu l’une de leurs plus ardentes défenseures samedi . Claudette Bradshaw s’est battue sans arrêt pour les moins bien nantis et son dévouement envers le projet « Chez-Soi » ne sera pas oublié.

Claudette Bradshaw a quitté la politique fédérale en 2006. Peu après, elle a participé à une initiative nationale majeure, soit le projet Chez-Soi , qui visait à venir en aide aux sans-abris d’un bout à l’autre du pays.

Le chercheur Jimmy Bourque travaillait à ses côtés. Il se souvient que c’est grâce à Claudette Bradshaw si Moncton a été choisie pour participer au projet.

[Lorsqu’] elle a été approchée comme membre de l’équipe nationale de projet et quand on a commencé à sélectionner les villes qui allaient participer [pour] elle, il n'était pas question que Moncton ne fasse pas partie du projet , se rappelle-t-il.

Jimmy Bourque affirme qu’il y avait énormément de scepticisme dès le départ des autres membres de l’équipe nationale. Ceux-ci croyaient que la ville de Moncton était trop petite, et qu’il serait impossible d’y trouver 200 itinérants.

Claudette Bradshaw n’a toutefois pas baissé les bras et a tenté de convaincre ses collègues qu’il y avait des besoins criants dans cette ville néo-brunswickoise.

Son argument principal était que peu de données étaient connues en matière d’itinérance dans des collectivités de taille plus modeste.

Ça, ça a piqué l’intérêt des chercheurs , lance Jimmy Bourque. Ça a piqué l’intérêt d’un peu tout le monde.

Une victoire pour Bradshaw...et Moncton

Claudette Bradshaw a finalement eu gain de cause. Moncton a été l’une des villes choisies pour ce projet pilote, qui a été mené de 2009 à 2013. Une centaine de personnes en situation d’itinérance ont pu y participer.

On leur a trouvé un logement et ils ont reçu toute une gamme de services et de soins.

Pendant ces années, Jimmy Bourque a vu Claudette Bradshaw à l’œuvre, loin des caméras et des projecteurs. Selon lui, l’ex-politicienne restait fidèle à elle-même.

Souvent, elle donnait son célèbre hug aux participants du programme.

Elle était très facile d’approche. Ce n’était pas une image qu’elle se donnait. Ce n’était pas une façade. Je pense que c’est qui elle est , conclut Jimmy Bourque.

La famille de Claudette Bradshaw a demandé que des dons soient faits à l'organisme Headstart. Les funérailles auront lieu vendredi à 11 h à l'église Notre-Dame-de-Grâce à Moncton.

Avec les renseignements de Pascal Raiche-Nogue