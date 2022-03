Odeurs nauséabondes : la Ville de Lévis pourra imposer jusqu’à 2000 $ d’amendes

On fait aussi de l’information en format collation.

Les amendes seront de 1 000 $ pour une personne physique et 2 000 $ pour une personne morale, et le Municipalité pourra doubler les montants en cas de récidives, précise la Ville dans un communiqué.

Ces amendes pourront être appliquées à chaque infraction commise , peut-on aussi lire dans le communiqué.

On ne s’était pas donné ce pouvoir-là, maintenant on se le donne , a résumé le maire de Lévis Gilles Lehouillier lors d'un point de presse.

À l'été 2021, bon nombre de résidents des secteurs de Charny et de Saint-Rédempteur se sont plaints des odeurs de carcasses en décomposition qui émanent de l'usine Sanimax, spécialisée en équarrissage. Selon les habitants, si les odeurs étaient autrefois occasionnelles, elles sont de plus en plus fréquentes depuis trois ans.

Des citoyens se disent incommodés par les odeurs de l'équarrisseur Sanimax. (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Demandé par la Ville de Lévis, un plan d'action que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (MELCC) devait initialement déposé la mi-décembre 2021, se fait toujours attendre.

Malgré cet ajout à la règlementation, les pouvoirs de la Ville sont limités. Nous demandons expressément au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec de déposer son plan d’action dans les meilleurs délais , a réitéré le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, tout en assurant que la modification apportée au règlement sera une mesure insuffisante pour contrôler la situation.