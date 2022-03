La hausse des cas de COVID-19 prend de l’ampleur dans l’Est-du-Québec

Le nombre de cas de COVID-19 n'a cessé d'augmenter dans l'Est-du-Québec au cours des dernières semaines. La situation est jugée préoccupante par les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Deux décès se sont également ajoutés au bilan du Bas-Saint-Laurent au cours de la fin de semaine. La Gaspésie a, elle, enregistré un décès supplémentaire dans les derniers jours.

La Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont les régions dont les nombres de cas actifs pour 100 000 habitants sont les plus importants de la province.

La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est la plus touchée, avec 917 cas actifs pour 100 000 habitants. C'est presque six fois le taux qui prévaut à Montréal et trois fois celui qui a cours à Québec.

Selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le taux de positivité, c'est-à-dire le pourcentage de résultats positifs par rapport au nombre de tests passés, est également plus élevé que la moyenne provinciale dans les régions de l'Est-du-Québec.

Taux de positivité Taux de positivité Semaine du 20 février 2022 Semaine du 20 mars 2022 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 8,7 % 22,4 % Bas-Saint-Laurent 15,3 % 20,0 % Côte-Nord 13,6 % 16,7 % Moyenne provinciale 7,9 % 14, 7 %

La Gaspésie détient, encore une fois, le taux le plus élevé de la province.

Selon le directeur de la santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Dr Yv Bonnier-Viger, l'hypothèse la plus probable expliquant cette situation est que les régions qui ont eu peu d'infections au variant Omicron BA.1 sont moins bien protégées face au variant BA.2.

Son arrivée au Québec expliquerait peut-être cette flambée de cas de COVID-19, selon lui.

De nombreux travailleurs de la santé en isolement

Le nombre de travailleurs de la santé en isolement s'accroît également dans l'Est-du-Québec.

Devant la montée du nombre d'infections, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie doit, pour éviter les bris de services, rappeler au travail du personnel qui a été placé en isolement. Le Dr Bonnier-Viger explique que cette pratique est récente dans la région.

Dans certaines installations où il y a beaucoup de cas, à un moment donné, on fait rentrer des gens infectés, s’ils ne sont pas trop malades bien sûr, avec une bonne protection pour s’assurer qu’on va pouvoir donner les services aux gens qui en ont besoin , explique-t-il.

Dans certains cas, des employés de la santé qui étaient en isolement en raison de la COVID-19 doivent revenir au travail plus tôt pour éviter les bris de services (archives). Photo : Shutterstock

Au Bas-Saint-Laurent, 217 travailleurs sont à l'arrêt présentement. À titre comparatif, au plus fort de la cinquième vague au début de février, 282 employés étaient en isolement.

Sur la Côte-Nord, 186 travailleurs ont été retirés des services, soit 81 de plus que la semaine dernière.

Nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 dans l'Est-du-Québec Nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 dans l'Est-du-Québec Nombre d'hospitalisations Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 15 Côte-Nord 57 Bas-Saint-Laurent 22 Province 1115

Le médecin microbiologiste-infectiologue au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent Pierre Harvey rappelle que le sous-variant d'Omicron peut être dangereux pour certaines personnes.

On dit que le BA.2 est moins virulent, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il est dangereux pour un pourcentage moindre de gens. Il y a encore des cas graves. S'ils ne prennent pas des précautions adéquates, certains vont peut-être y laisser la vie , explique-t-il.

Selon deux experts montréalais, une sixième vague de COVID-19 serait commencée au Québec.

