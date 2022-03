L’événement est prévu du 29 juin au 2 juillet sur deux scènes aménagées à La Pulperie de Chicoutimi.

Si les règles sanitaires demeurent les mêmes, le nombre de festivaliers devrait être grandement augmenté.

On se croise les doigts, a indiqué en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean Éric Harvey, directeur de la programmation. On est encore sur le site de La Pulperie avec deux scènes qui vont alterner toute la journée. L’année passée, on était dans des capacités d’environ 500, puis ça a débloqué à 1000 quelques jours à l’avance. Donc, là on va être sur 4000 passeports.

La grande nouveauté sera la présentation d’une journée additionnelle, le mercredi, intitulé l’Avant-Noce.

Ça faisait longtemps qu’on voulait avoir le Québec Redneck Bluegrass Project qui ont déjà leurs assises quand même dans la région, ils ont tout le temps leur réseau et font leur production et ça fait longtemps qu’on discute avec eux et là cette année ils relançaient un peu leur tournée et on les a approchés et on leur a dit : "Si on faisait une soirée d’ouverture avec vous, puis avec les Hôtesses d’Hilaire, les Shirley puis Vie de quartier?" , a raconté Éric Harvey.

Parmi les autres têtes d’affiche, le festival proposera aussi Men I Trust, Sarahmée et Lydia Képinski. Au total, une cinquantaine de projets musicaux se succéderont. L’horaire détaillé sera dévoilé dans les semaines précédant le festival.

Le passeport pour trois jours se vend 80 $ en plus des billets à 20 $ pour l’Avant-Noce.

Avec une scène de 4000 de capacité, on va vendre quand même les billets en deux portions de 2000, si jamais on a des gens à rembourser… Mais on se croise les doigts que ça va aller de mieux en mieux et qu’on va pouvoir faire ça sans masque à l’extérieur au mois de juillet , a-t-il souhaité.

L’organisation a aussi annoncé que la 5e édition se fera sous le thème de la magie noire et de l’ésotérisme.

Avec les informations de Mélanie Patry