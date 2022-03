Grève au Bureau du vérificateur général : les négociations reprennent mardi

On fait aussi de l’information en format collation.

Le Bureau du vérificateur général BVG a confirmé dans un échange avec Radio-Canada que la finalisation des rapports d'audit de la vérificatrice générale Karen Hogan et du commissaire à l'environnement et au développement durable a été retardée en raison de l'action syndicale en cours. Ces rapports seront publiés dès que possible avant la levée du Parlement pour l'été , espère-t-on.

La grève a également entraîné des retards dans certains de nos travaux d’audit financier ainsi que le remaniement d'un certain nombre de grandes initiatives du Bureau qui sont maintenant ralenties ou reportées, y compris des projets de modernisation .

Nous continuons à surveiller l'impact du conflit de travail et à ajuster nos plans de travail en conséquence, selon le besoin , a conclu le Bureau du vérificateur général BVG .

Une grève aussi longtemps que nécessaire

Quelques dizaines d’employés du Bureau du vérificateur général BVG ont manifesté devant les bureaux du Conseil du Trésor, lundi, à la veille de la reprise des négociations. Sans contrat de travail depuis 2018, ils réclament de meilleures conditions salariales.

On cherche un contrat de travail équitable , a déclaré Alex Silas, vice-président exécutif régional à l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC). Les employés du Groupe de service d’audit sont un des seuls groupes dans la fonction publique fédérale qui n’a pas de grille salariale.

Des employés en grève du Groupe de service d’audit du Bureau du vérificateur général manifestent devant les bureaux du Conseil du trésor. Photo : Radio-Canada

Le syndicat soutient que l’augmentation salariale souhaitée coûterait à l’employeur seulement 215 000 $ supplémentaires par année, soit moins de 0,2 % de son budget opérationnel.

On s’entend qu’il s’agit d’une goutte d’eau. Ça ne leur coûterait absolument rien de régler l’impasse , a fait remarquer M. Silas, qui a soutenu que les frais engendrés par la grève dépassaient de loin la somme demandée.

En novembre dernier, les employés ont entamé une grève du zèle, qui s'est transformée, il y a quatre semaines, en grève générale.

Alex Silas, vice-président exécutif régional à l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) pour la région de la capitale nationale (archives) Photo : Radio-Canada

« La grève va continuer tant et aussi longtemps qu'on en a besoin pour obtenir un contrat équitable. » — Une citation de Alex Silas, vice-président exécutif régional, AFPC

Les deux parties retournent à la table des négociations, trois mois après qu’une offre de l’employeur, jugée insuffisante, eut été rejetée du revers de la main par le syndicat.

L’Alliance de la fonction publique du Canada AFPC a déjà prévenu l’employeur : elle espère des progrès significatifs dans les négociations, sinon la grève se poursuivra.

On espère que ce soit une offre qui rencontre nos besoins et que ce sera quelque chose qu’on pourra présenter à nos membres. Sinon nos travailleurs et travailleuses sont prêts à continuer la lutte , a lancé le vice-président de l’Alliance de la fonction publique du Canada AFPC .

Avec les informations d'Ismaël Sy