On ressent une certaine honte , déplore le député du Nouveau Parti démocratique (NPD), Alexandre Boulerice.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, le nombre d'Ukrainiens souhaitant s'installer au Canada a considérablement grimpé ces derniers jours.

À l'heure actuelle, près de 60 000 demandes d'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU) ont été soumises. Cette procédure a été mise en place à la mi-mars par le gouvernement de Justin Trudeau, afin de simplifier l'arrivée des personnes fuyant la guerre et les bombardements.

Mais avant de pouvoir prendre l'avion, les Ukrainiens doivent fournir leurs données biométriques et la prise de rendez-vous pour les collecter, obligatoire, se révèle parfois très compliquée. C'est le cas notamment à Varsovie, en Pologne, où patientent pour l'instant des centaines de milliers d'Ukrainiens.

Dans ce pays, comme l'a constaté Radio-Canada, les places s'arrachent et des centaines de personnes tentent quotidiennement leur chance, dans le seul centre de réception des demandes de visa accrédité par le gouvernement canadien, sans avoir le moindre rendez-vous.

Ottawa laisse tomber les Ukrainiens , clame l'élu bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe, qui ne mâche pas ses mots contre Immigration Canada. Le gouvernement les plonge dans un chaos administratif sans fin, qui les empêche de se réfugier au Canada , ajoute-t-il, en critiquant l'accès restreint aux bureaux qui permettent de collecter ces données.

« Est-ce que le gouvernement pense que la guerre se règle de 9 à 5, du lundi au vendredi? Cette autorisation de voyage d'urgence est un échec. » — Une citation de Alexis Brunelle-Duceppe, député du Bloc québécois

À l'instar du Bloc québécois, le Nouveau Parti démocratique NPD réclame la levée de l'exigence. Ou un changement majeur au processus.

Faisons-les venir ici. Les données biométriques, on peut les faire à l'aéroport. Je ne comprends pas l'intransigeance libérale. C'est absolument ridicule , affirme Alexandre Boulerice.

« On emmerde des personnes qui fuient la guerre avec des tracasseries administratives. C'est du tataouinage. » — Une citation de Alexandre Boulerice, député du NPD

Arrêtons les niaiseries, reprend-il. Avec un peu de bonne volonté, on pourrait accélérer ce processus. C'est une tache pour le Canada sur le plan international.

Le Parti conservateur du Canada tient un discours similaire. Ce sont d’innocentes personnes qui fuient la guerre et qui veulent venir au Canada , mais ces gens doivent attendre des semaines uniquement pour un rendez-vous biométrique , dénonce Pierre Paul-Hus.

Le gouvernement, assure-t-il, fait de grandes promesses sans y donner suite .

« [On] presse le gouvernement de permettre des déplacements sans visa, d’éliminer la paperasserie et de laisser nos amis et nos familles d’Ukraine venir ici rapidement. » — Une citation de Pierre Paul-Hus, député du Parti conservateur du Canada

Plus de ressources, promet Ottawa

Selon nos constatations à Varsovie, le centre de réception des demandes de visa est ouvert entre 8 h 30 et 16 h 30. Des horaires qui pourraient changer prochainement.

Interpellé sur ce sujet, le gouvernement fédéral promet de prolonger les heures d'ouverture conformément aux lois locales , a précisé, lundi, la secrétaire parlementaire libérale, Marie-France Lalonde.

Cette dernière n'a cependant rien dit concernant la possibilité, pour les Ukrainiens, de collecter, à l'avenir, leurs données biométriques dès leur arrivée au Canada.

« On continue de travailler fort pour ramener plus de réfugiés au Canada. » — Une citation de Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire

D'autres ressources ont également été envoyées, nous a-t-on précisé. Il s'agit de personnel supplémentaire, mais aussi de nouvelles trousses mobiles, ce qui permet de collecter les données biométriques.

Nous travaillons également à la mise en place de sites supplémentaires de collecte de données biométriques en Europe et à l’augmentation de la capacité des [centres] existants en fonction de la demande, indique une porte-parole d'Immigration Canada. Des capacités supplémentaires de collecte de données biométriques ont été ajoutées au réseau de réception des demandes de visa et aux missions à Varsovie, ainsi qu’à Vienne et à Bucarest.

Dès réception de ces données biométriques, Immigration Canada vise à traiter ces demandes de visa dans les 14 jours suivant la réception d’une demande complète, pour les cas standards et non complexes .

Par ailleurs, Ottawa est toujours favorable à l'organisation de vols nolisés. On regarde la situation et on va s'adapter selon le volume et la demande , nous a confié le cabinet du ministre de l'Immigration, Sean Fraser.