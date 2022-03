Pénurie de médecins : des urgences sous tension dans le Nord de l’Ontario

On fait aussi de l’information en format collation.

Selon Sue LeBeau, PDG de l’hôpital de Red Lake, la rupture de service à son hôpital aurait même pu arriver au cours de la semaine dernière.

Nous avons eu deux de ces moments la semaine dernière, mardi et jeudi, nous avons d’abord pu nous entendre avec Health Forces Ontario et d’autres partenaires pour que les services soient maintenus, mais en soirée tard jeudi, on a appris que le médecin qui était censé venir ne pouvait pas , explique-t-elle.

Sue LeBeau, PDG de l'hôpital de Red Lake. Photo : Radio-Canada

Mme LeBeau indique que des patients ont bel et bien dû être transportés à Dryden samedi afin de pallier la fermeture de l’urgence.

Ça fait loin à se déplacer pour aller se faire soigner , déplore Mme LeBeau.

Elle indique que des problèmes de manque de personnel pour faire fonctionner son hôpital datent de plusieurs années, même lors de son arrivée en fonction il y a trois ans.

Ça s’est particulièrement amplifié depuis le début de la pandémie parce que c’est plus difficile de faire des remplacements, et que les médecins travaillent de plus longues heures , croit-elle.

L’hôpital, qui doit normalement fonctionner à sept médecins, n’a que six médecins disponibles pour le moment.

Nos médecins sont épuisés , déplore Mme LeBeau, affirmant que ceux-ci travaillent au moins le tiers de leurs quarts de travail aux urgences.

Du déjà-vu ailleurs dans le Nord-Ouest

Todd Hamilton, recruteur de médecins dans le district de Rainy River, dans le nord-ouest de la province, n’est pas surpris de la situation qui s’est produite à Red Lake ce week-end.

Nos urgences, qui sont situées à Fort Frances et à Rainy River, sont à un médecin absent ou à un médecin remplaçant qui ne peut se rendre de fermer , déplore-t-il.

Todd Hamilton affirme que la pénurie de médecins tracasse d'autres communautés dans du Nord-Ouest de l'Ontario. Photo : CBC

Il indique qu’en cas d’annulation d’un médecin censé venir prêter main forte du sud de la province, la responsabilité des quarts de travail retombe sur les épaules des médecins locaux , qui doivent faire des quarts supplémentaires.

Nous l’avons déjà échappé belle , indique-t-il.

Selon Sara Van Der Loo, directrice du personnel à l’hôpital général d’Atikokan, ces ruptures de services pourraient arriver dans tous les petits hôpitaux de la région dans les six prochains mois .

Il y a eu plusieurs cas où certaines régions ont presque dû fermer leurs urgences depuis quelques mois , indique-t-elle.

Cela vient presque d’arriver à Sioux Lookout, Dryden, Kenora, Atikokan et Geraldton , ajoute-t-elle.

Comment attirer les médecins dans le Nord ?

L’annonce par le gouvernement de l’Ontario de l’ouverture d’un plus grand nombre de places à l’École de médecine du Nord de l’Ontario a été accueillie avec enthousiasme, mais en réalité, cette hausse de capacité ne peut rien faire pour la situation dans sa forme actuelle, selon les personnes questionnées.

Du côté de Red Lake, l’augmentation annoncée du nombre de places à l’École de médecine du Nord de l'Ontario EMNO va aider, mais d’ici cinq à dix ans seulement, selon Sue LeBeau.

C’est surtout l’augmentation du nombre de résidences qui va nous aider, c’est souvent là que ça fait une différence , indique-t-elle.

Un panneau indiquant la direction de l'hôpital de Red Lake a été caché samedi. Photo : Avec l'autorisation de Sue LeBeau

Elle demande que les étudiants qui sont formés dans le Nord de l’Ontario soient aussi soutenus afin qu’ils y restent .

Pour Todd Hamilton, l’aide apportée par l’augmentation d’étudiants de l’École de médecine du Nord de l'Ontario EMNO n’arrivera pas avant 5 à 7 ans .

En attendant, il propose que le gouvernement reconnaisse la médecine rurale comme une spécialisation et qu'ainsi les médecins soient rémunérés en conséquence.

Il suggère aussi que le gouvernement subventionne les études des médecins qui s’engagent à pratiquer dans le Nord de l’Ontario.

Dans une réponse par courriel, le ministère de la Santé a indiqué avoir déjà mis en place des mesures pour attirer des médecins dans le Nord de l'Ontario.

Le ministère a envoyé une liste d'incitatifs financiers et d'opportunités disponibles pour inciter les médecins à s'installer dans les régions moins bien couvertes, que ce soit pendant les études ou après.

Avec des informations de CBC et de Bienvenu Senga.