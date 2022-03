Des parents de Windsor satisfaits de l’entente sur la réduction des frais de garde

Un accord a finalement été signé entre l'Ontario et le gouvernement fédéral afin de baisser les frais de garderie. L'accord de 10,2 milliards de dollars sur cinq ans prévoit une baisse graduelle des frais de garde jusqu'à 10 $ par jour en moyenne d'ici septembre 2025.

De nombreux parents sont soulagés. Les frais de garderie pesaient lourd sur leurs dépenses familiales.

C'est une bouffée d'oxygène pour nous, les parents; ça va vraiment nous soulager dans les jours à venir , explique Zico Kintenga Lunda, résident de Windsor.

On était toujours [assez] serré dans la façon d’organiser les dépenses, mais aujourd'hui, le budget va respirer légèrement , précise-t-il.

Zico Kintenga Lunda a un enfant qui fréquente la garderie. Photo : Avec Autorisation de Zico Kintenga Lunda

Selon M. Kintenga Lunda, les frais de garderie pour son fils de deux ans s'élèvent à plus ou moins 800 $ par mois.

« L'augmentation des places et la diminution des frais, je pense qu’on ne pouvait pas faire mieux. » — Une citation de Zico Kintenga Lunda

Jacques Lehani Kagayo est aussi parent d'une fille qui a plus d'un an et qui fréquente la garderie. Il paie mensuellement 600 $.

J’ai accueilli la nouvelle avec satisfaction, avec un esprit à continuer à vaquer à mes préoccupations, tout en sachant que je serai capable de supporter les frais de garderie , explique-t-il.

M. Lehani Kagayo attendait cette nouvelle avec impatience. Je me disais : "Jusqu'où va-t-on continuer à supporter ces frais? Pourquoi on ne peut pas se décider vite?"

Jacques Lehani Kagayo, parent de Windsor Photo : Radio-Canada / Gabriel Nikundana

Il regrette qu’Ottawa et le gouvernement ontarien aient pris trop de temps pour s'entendre.

On a payé pour plusieurs mois, alors que les autres provinces avaient commencé à utiliser ce financement , regrette-t-il.

Cependant, selon M. Kintenga Lunda, mieux vaut tard que jamais .

L’année dernière, M. Lehani Kagayo avait deux enfants à la garderie. Il payait plus de 1000 $ par mois. Comme son épouse était encore sur les bancs de l'école, il lui était difficile de payer les frais en plus des dépenses familiales.

« J’ai failli abandonner mon travail pour rester à la maison. Je ne pouvais pas supporter les frais de garderie pour deux enfants. » — Une citation de Jacques Lehani Kagayo

De longues listes d'attente en garderie

L'accord fédéral-provincial prévoit l'ajout de 86 000 places d'ici 2026.

De nombreux parents ont du mal à trouver une place dans les garderies.

M. Kintenga Lunda a dû attendre plusieurs mois sur une liste d'attente avant de décrocher la place de son enfant, dans une garderie du réseau Franco-Sol.

Cette histoire de liste d'attente ne facilite pas les enregistrements des enfants à la garderie , explique-t-il.

Cependant, M. Lehani Kagayo n'a pas eu la même chance que lui.

Il a malgré lui confié sa fille d'une année à une garderie anglophone, faute de place dans des garderies francophones à Windsor.

Étant des francophones avec notre culture et notre langue, j'aurais bien souhaité que mon enfant commence à apprendre la langue que nous utilisons le plus , confie-t-il.

Selon Dorise Desrochers, superviseure d'une garderie Franco-Sol à Windsor, cet accord entre l'Ontario et Ottawa permettra d'avoir plus de places dans les garderies.

Nos garderies vont s'agrandir, ça nous fait beaucoup de plaisir d’avoir plus d’enfants.

Dorise Desrochers est superviseure d'une garderie Franco-Sol à Windsor. Photo : Avec Autorisation de Dorise Desrochers

Elle a hâte que l'accord entre en vigueur.

J'espère que tout va bien aller; ça va aider beaucoup les parents et même les éducatrices. On va attendre impatiemment que ça commence , dit Mme Desrochers.

Même si les parents saluent la décision, ils aimeraient que le gouvernement aille jusqu'à subventionner la totalité des frais de garderie.

Selon M. Lehani Kagayo, des familles à faible revenu pourraient continuer à aller travailler sans se soucier des frais énormes de garderie.

Même si c’est à dix dollars, si vous avez trois enfants à la garderie, c’est toujours encore cher pour certains ménages à faible revenu , explique M. Lehani Kagayo.

Un jour, il faut qu’on parvienne à une garderie à zéro dollar, et c’est possible , propose-t-il.

« Nous encourageons les décideurs à continuer de réfléchir jusqu'à ce que la garderie soit à zéro dollar, parce que cela pousse certains travailleurs à se poser beaucoup de questions avant d’aller au travail. » — Une citation de Jacques Lehani Kagayo

Malgré la réduction des frais de garderie, M. Kintenga Lunda appelle le gouvernement à subventionner tous les produits liés à l'éducation et au bien-être des enfants.