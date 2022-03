Six mois plus tôt, le 14 octobre 1966, le réseau initial du métro avait été inauguré avec les lignes verte et orange qui convergeaient à la station Berri-De Montigny (aujourd’hui Berri-UQAM).

La ligne jaune, ou ligne 4, s’inscrit dans les plans originaux du métro de Montréal. Avec sa station sur l’île Sainte-Hélène, elle vise notamment à accueillir les visiteurs de l’Exposition universelle de Montréal, qui doit se tenir du 28 avril au 29 octobre 1967. Elle a aussi comme particularité de traverser le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Longueuil et ainsi de desservir la Rive-Sud.

Avec l’inauguration de la ligne jaune, au printemps 1967, le réseau du métro de Montréal compte désormais 26 stations, réparties sur trois lignes : la ligne verte (d’Atwater à Frontenac), la ligne orange (d’Henri-Bourassa à Bonaventure) et la ligne jaune (de Berri-De Montigny à Longueuil).

Montage d'archives: Inauguration de la ligne jaune du métro. Réalisation: Patrice Pouliot.

Notre montage d’archives nous montre les derniers travaux qui précèdent le grand dévoilement de la nouvelle ligne du métro au public.

En voyant l’état du chantier de construction en date du 24 janvier 1967, on pourrait douter que la ligne jaune soit achevée avant la tenue d’Expo 67. Les quais des stations de métro sont encore encombrés de débris, mais les œuvres d’art public peuvent déjà être admirées et les longs escaliers qui mènent aux rames du métro semblent bien fonctionnels.

La ligne jaune est d’ailleurs la plus profonde du réseau du métro de Montréal. Au-dessus du tunnel qui passe sous le fleuve Saint-Laurent, on compte plus de 20 mètres de roc et d’eau. Le segment le plus profond est néanmoins celui qui se trouve sous la rue Notre-Dame, d'une profondeur de 54 mètres au-dessus du métro.

Comme en témoignent nos images, l’inauguration officielle de la ligne jaune du métro de Montréal a finalement lieu le 31 mars 1967. En compagnie de sa femme et de dignitaires, le maire de Montréal, Jean Drapeau, effectue un premier voyage en direction du terminus du métro Longueuil. Se tient ensuite une grande réception dans le hall du métro Longueuil, qui accueillera sous peu des commerces.

Le lendemain, dès 5 h 30, la population est invitée à faire l’essai de cette nouvelle ligne de métro et de ses trois stations. Durant sa première année d’exploitation marquée par la tenue d’Expo 67, plus de 130 millions de déplacements sont enregistrés sur la ligne jaune. La station Île-Sainte-Hélène (aujourd’hui Jean-Drapeau) attire à elle seule 418 000 personnes en une seule journée.

La station Île-Sainte-Hélène a été renommée Jean-Drapeau en 2001 afin de souligner le rôle du maire de Montréal dans la tenue d'Expo 67 à cet endroit. Photo : Radio-Canada

La ligne jaune restée inchangée à ce jour, mis à part le nom des stations, qui a été modifié depuis son inauguration. Ainsi, la station Berri-De Montigny est devenue Berri-UQAM en 1998 et la station Île-Sainte-Hélène a été renommée Jean-Drapeau, en l’honneur du maire du même nom, en 2001. Puis, en 2003, à la suite de l'arrivée d'un campus de l'Université de Sherbrooke adjacent à la station Longueuil, le terme « Université-de-Sherbrooke » a été ajouté au nom du terminus de la ligne jaune.

Le prolongement de la ligne jaune se fait toujours attendre, bien que de nombreux projets aient été évoqués au fil du temps. Un chantier de construction d’envergure remue néanmoins depuis quelques mois la seule station de métro sur la Rive-Sud. La Ville de Longueuil souhaite établir dans ce périmètre son nouveau centre-ville, et une tour d’habitation est notamment érigée juste au-dessus de l’édicule du métro Longueuil.