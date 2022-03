Érosion à Le Goulet : il y a un grain de sable dans l’engrenage selon des élus

Du sable récupéré lors de travaux de creusage près du quai a été versé sur la côte. Mais, ce n'était pas à la satisfaction du ministère provincial de l'Environnement.

En 2019, la tempête Dorian a fait reculer les efforts de protection de la côte à Le Goulet, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / René Landry

Le gouvernement a fait cesser l'ensablement il y a deux ans, en invoquant la Loi sur l'assainissement de l'environnement.

Le type de sable utilisé se trouve donc au cœur du dilemme qui semble mettre en opposition deux questions environnementales : freiner l'érosion et protéger le pluvier siffleur.

Le type de sable et le pluvier

Ils nous disent que la granulation du sable n'est pas comme celle de la côte , résume le maire, Paul-Aimé Mallet. On a dit qu'on était prêts à tamiser le sable trois fois.

Les pluviers siffleurs nichent à même le sol. Photo : Attention FragÎles

Le type de sable doit être propice à la vie et à la reproduction du pluvier siffleur, un petit oiseau protégé qu'on trouve, notamment, à Le Goulet.

Les pluviers siffleurs, on veut bien les protéger , assure le maire. Mais, pour nous autres, c'est important de protéger les citoyens en premier lieu.

Les plages de Floride

Le Goulet est reconnu pour ses belles plages.

Paul-Aimé Mallet assure que des fonctionnaires ont indiqué que le type de sable qu'on y retrouve serait d'une qualité qui s'apparente à celui qu'on trouve sur les côtes de la Californie ou de la Floride.

Le maire de Le Goulet Paul-Aimé Mallet aimerait régler le dossier avant la fusion municipale du village. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Même si cela ferait peut-être un beau slogan publicitaire pour attirer les touristes à Le Goulet, ça ne règle absolument rien aux yeux de Paul-Aimé Mallet.

On n'a pas les moyens d'aller chercher du sable en Floride, là!

Des procédures légales envisagées

La frustration s’est fait sentir lors de la réunion ordinaire du conseil municipal lundi soir à Le Goulet. Le conseiller général Wilfred Roussel s’explique mal que le bras de fer avec le gouvernement persiste.

Le conseiller Wilfred Roussel indique que des procédures légales pourraient être lancées si le dossier de l'ensablement à Le Goulet n'est pas réglé bientôt. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Ça fait 10 ans ici qu'on fait du travail pour se protéger contre l'érosion [...]. Il y a énormément d'érosion et on est mains et pieds liés. On a tout fait, on a embauché des ingénieurs qui ont présenté des rapports techniques. On a pris toutes sorte d'engagements [...]. Pour recontrer leurs demandes et leurs exigences, il n'y a rien à faire , déplore M. Roussel.

Le conseil municipal s'est entendu pour entreprendre des procédures légales si le dossier n'est pas réglé d'ici trois mois.

Avec des informations de Mario Mercier