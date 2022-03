Neuf heures pour remplir une demande de visa canadien pour des réfugiés ukrainiens

De nombreux Ukrainiens qui fuient l’invasion russe trouvent le processus de demande de visa au Canada complexe, stressant et éprouvant. Selon eux, le questionnaire d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada est trop détaillé et trop long à remplir.

Il a fallu [remplir les demandes] de 18 h à 3 h du matin pour quatre personnes. La partie la plus difficile est de remplir les informations sur les voyages et l'expérience professionnelle , a expliqué Maryana Marko, qui tente de se rendre au Canada avec un parent et ses deux fils de 5 et 10 ans. Elle se trouve actuellement dans l’ouest de l’Ukraine, près de la frontière avec la Pologne. Son mari est resté sur place.

Maryana Marko dit s'inquiéter pour la santé mentale de ses enfants. Photo : Maryana Marko

Elle a soumis ses demandes de visa et a reçu des invitations pour des lettres d’instructions biométriques, mais la prise de rendez-vous en ligne représente un défi.

« Nous devons nous rendre à Varsovie pour soumettre les données biométriques. Nous espérons obtenir un rendez-vous avant le mois de mai. » — Une citation de Maryana Marko, mère de famille et réfugiée ukrainienne

Elle pense se rendre à un point de service biométrique sans rendez-vous, mais Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada déconseille cette approche. Plus de 20 000 demandes de réfugiés ont été reçues au ministère, selon une déclaration envoyée à CBC.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada stipule que les lettres d'instructions pour la collecte des données biométriques n’expirent pas après 30 jours.

Sauver mes enfants coûte que coûte

L’Ukrainienne Tatiana Chudiyovyh est partie de son pays avec ses deux enfants, trois valises et un ourson en peluche, laissant derrière son mari.

Quand j'ai quitté l'Ukraine, je n'ai pas pensé aux documents comme les certificats de naissance, car mon objectif était de sauver mes enfants , a-t-elle avoué.

Tatiana Chudiyovyh se trouve en Italie avec ses deux filles. La mère de famille a en sa possession un visa de visiteur au Canada jusqu’en 2029. Maintenant, elle attend le visa de ses enfants pour s’établir à Saskatoon.

« L'Ukraine est ma patrie, mais Saskatoon sera ma deuxième maison. » — Une citation de Tatiana Chudiyovyh, réfugiée ukrainienne et mère de famille

Elle a demandé des visas pour ses enfants dans le cadre de l'autorisation de voyage d'urgence entre le Canada et l'Ukraine récemment annoncée le 18 mars, mais elle a affirmé que le processus était en dents de scie , car il fallait trois heures pour remplir un formulaire.

Il y avait beaucoup de questions sur les formulaires. Quand on est stressé, on a plus peur de remplir quelque chose de manière incorrecte. Des questions comme "où étiez-vous ces cinq dernières années?" ne sont pas importantes pour les réfugiés a-t-elle ajouté.

Les documents ukrainiens, un enjeu

Paul Morgun, pasteur de l'église de l'Alliance Circle Drive, a essayé de faire venir une famille ukrainienne qui a fui en Hongrie. Il se heurte à des obstacles.

Il explique qu'en Ukraine, les citoyens ont des passeports internes équivalents aux permis de conduire et un passeport international pour voyager.

Les documents ukrainiens n'ont pas le même type de date d'expiration que les documents occidentaux, ce qui crée des erreurs sur les demandes , a-t-il déclaré.

Soutien à l'installation : l'autre défi

Valentyna Matyushenko, qui travaille comme directrice artistique à Saskatoon, essaie de faire venir 13 personnes, dont sa filleule, dans la Ville des Ponts.

Elle a expliqué qu'il sera difficile de les loger.

Valentyna Matyushenko, qui travaille comme directrice artistique à Saskatoon, essaie de faire venir 13 personnes, dont sa filleule. Photo : Valentyna Matyushenko

Elle commencera bientôt à contacter les écoles pour l'inscription de nouveaux étudiants. Selon elle, un soutien financier du gouvernement pourrait mieux aider les nouveaux arrivants.

Le comité de soutien à l’Ukraine a indiqué que 350 offres d’hébergement ont été faites aux Ukrainiens en Saskatchewan, sans compter des entreprises qui souhaitent offrir des emplois.

Le gouvernement de la Saskatchewan s'est engagé à verser 335 000 dollars en aide à l'établissement dans le cadre d'un accord avec le Congrès ukrainien canadien de la Saskatchewan, mais les fonds serviront à embaucher des coordonnateurs communautaires spécialisés.

Avec les informations de Pratyush Dayal