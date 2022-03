Guerre en Ukraine : des Canadiens d’origine polonaise passent à l’action

Alors que la Pologne continue d'accueillir des réfugiés ukrainiens à sa frontière, des Canadiens d’origine polonaise se mobilisent et profitent de leurs réseaux en Pologne et au Canada pour venir en aide aux déplacés.

Depuis le début du conflit en Ukraine, les Nations unies estiment que la Pologne a accueilli plus de 2 millions de réfugiés ukrainiens. Fière de son pays d’origine, Irmina Somers n’est pourtant pas surprise de voir la solidarité des Polonais.

« Les premiers jours, il y avait beaucoup de peur de l’inconnu, de peur de ce qui nous attend. Mais les Polonais n’ont pas tardé à passer à l’action, en Pologne et au Canada. » — Une citation de Irmina Somers, journaliste pour le réseau polonais Discovery/TVN

Dès le début de la crise, les Polonais étaient au rendez-vous pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Ils n’ont pas attendu d’avoir un plan ou des directives; ils ont tout simplement agi , lance la journaliste pour le réseau polonais Discovery/TVN.

Irmina Somers est musicienne et journaliste établie à Toronto pour le réseau polonais Discovery/TVN. Photo : Irmina Somers

La famille canado-polonaise d'Ewa Henry-Dawson est justement l’exemple parfait de ce type d’action qui a lieu à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine.

Après l’invasion russe en Ukraine, sa mère, qui habite près de la frontière en Pologne, a décidé qu’elle allait rejoindre Ewa et son frère au Canada.

Quand mon frère est arrivé en Pologne pour accompagner ma mère, il a décidé d’aider à amener des réfugiés ukrainiens en Pologne. Il a réussi à aider trois petits groupes de réfugiés avant de partir avec ma mère , raconte-t-elle.

Lors de son dernier voyage entre l’Ukraine et la Pologne, le frère d’Ewa a aidé deux femmes et une petite fille à traverser la frontière. Toutefois, ces dernières n’avaient nulle part où rester.

Il a décidé de les amener chez ma mère en Pologne, dit-elle. Ces trois réfugiées ukrainiennes habitent toujours l’appartement de ma mère, bien qu’elle soit maintenant avec nous, au Canada.

L'importance des réseaux sociaux

Ewa Henry-Dawson a aussi contribué à l’effort pour aider les réfugiés, surtout grâce à son vaste réseau de contacts. Par exemple, elle a réussi à trouver un logement et du soutien pour une famille ukrainienne en France, entre autres.

« Je connais plusieurs personnes au Canada et aux États-Unis qui veulent donner de l’argent directement aux organismes sur le terrain, donc je facilite ce type de don. » — Une citation de Ewa Henry-Dawson

Elle n’est pas la seule qui profite de ses contacts en Pologne pour venir en aide aux réfugiés.

La Canadienne d'origine polonaise Ala Stasiuk profite également de son réseau pour aider les réfugiés ukrainiens qui arrivent en Pologne.

Ala Stasiuk est membre du groupe de musique polonais Polky, établi à Toronto. Elle est également cofondatrice du compte Instagram Cielesne. Photo : Gracieuseté : Daria Perevez

Un de ses comptes Instagram, créé au départ pour mettre de l’avant les violations des droits de la personne en Europe de l’Est, sert maintenant uniquement à informer les gens au sujet de l’invasion en Ukraine.

Il s’agit d’un compte en anglais, géré par des femmes polonaises. Je reçois donc plusieurs demandes d’aide de personnes à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne, ainsi que des demandes des gens de l’Ouest qui veulent aider , explique-t-elle.

« Oui, géographiquement, on est loin de notre pays d’origine, mais les réseaux sociaux font que je ne me sens pas du tout loin du conflit. Je suis en première ligne grâce à Internet. » — Une citation de Ala Stasiuk, chanteuse canado-polonaise établie à Toronto

Ala a d’ailleurs réussi à loger deux étudiants marocains qui fuyaient l'Ukraine et qui lui avaient écrit sur Instagram.

Ces deux étudiants avaient conduit 50 heures pour se rendre en Pologne, et une fois arrivés, ils ne savaient pas où rester, dit-elle. Finalement, je les ai jumelés avec la mère d’une amie qui habite en Pologne.

Aider l’Ukraine, au Canada

En plus d’aider par l’entremise des réseaux sociaux, Ala Stasiuk a voulu contribuer avec ses amies et membres du groupe de musique polonais Polky.

Ewelina Ferenc est chanteuse au sein du groupe musical polonais Polky, établi à Toronto. Photo : Daria Perevez

Dès la première journée des attaques russes en Ukraine, Ala m’a contactée pour me demander ce qu’on peut faire. Je suis musicienne, donc la première chose qui m’est venue en tête, c’était d’organiser un concert pour ramasser de l’argent , raconte Ewelina Ferenc, une chanteuse du groupe Polky avec Ala Stasiuk.

Les femmes du groupe établi à Toronto sont donc passées à l’action. Grâce à l’aide de plusieurs autres musiciens et bénévoles, les femmes canado-polonaises ont organisé un concert le 11 mars à Toronto. Au total, 55 artistes ont participé sur scène, 800 spectateurs étaient dans la salle, et plus de 3000 personnes ont écouté le concert en ligne.

Le groupe de musique Polky a amassé plus de 30 000 dollars pour l'Ukraine lors d'un concert qui a eu lieu à Toronto le 11 mars 2022. Photo : Carlos M. Garate

Nous avons amassé plus de 27 000 dollars juste en ventes de billets, mais il y avait aussi des artistes qui vendaient de l’art lors du concert. En tout, on a amassé plus de 30 000 dollars pour aider l’effort en Ukraine , précise-t-elle.

Ewelina et Ala ont également décidé de faire des concerts impromptus à Toronto, pour chanter des chansons ukrainiennes traditionnelles et informer les gens de ce qui se passe en Ukraine.