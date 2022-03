Une pancarte pour prévenir le suicide

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est un écriteau qui a ému Tina Szymczak, résidente de Windsor et survivante du suicide.

Je me suis moi-même assise au bord de la rivière et j'ai envisagé de mettre fin à ma vie en me jetant dans l'eau , explique-t-elle.

« Voir ce panneau et savoir qu'il pourrait empêcher ne serait-ce qu'une seule personne de prendre ce chemin est vraiment puissant. » — Une citation de Tina Szymczak, résidente de Windsor.

Mme Szymczak est convaincue que cela peut sauver des vies en cas de besoin.

Il y a des gens qui n'ont personne dans leur vie pour les aider et le simple fait de voir ce signe... je pense que c'est très concret, quelque chose dans le feu de l'action, juste là, devant vous , explique-t-elle.

Tina Szymczak pense que le panneau ne peut pas faire de mal. Photo : Gracieuseté de Tina Szymczak

Un emplacement sensible

Situé à la fin de la promenade en béton au pied du pont Ambassador, le panneau est actuellement la seule forme visible d'aide en cas de crise le long de cette partie de la rivière Détroit.

La filiale régionale de l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) et l'hôpital Hôtel-Dieu Grace Healthcare, qui sont derrière l'initiative, affirment que l'endroit a été identifié comme étant à haut risque par la police de Windsor.

L'idée du panneau a été adoptée dans le cadre du projet de prévention du suicide Roots of Hope de la Commission de la santé mentale du Canada.

Selon Kim Willis, directrice des communications de l’ACSM, le panneau ne peut qu’aider.

Il permet aux gens de savoir qu'ils peuvent obtenir de l'aide s'ils sont en difficulté. Il s'agit également de faire connaître le suicide et d'avoir des conversations sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir de stigmatisation liée à la discussion de ces pensées ou schémas de pensée négatifs , indique-t-elle.

Le premier d’une série

Selon Kim Willis, cet écriteau n’est que le premier d’une longue série. Elle explique que son équipe est entrée en contact avec VIA Rail pour placer des panneaux similaires le long des passages à niveau et qu'elle souhaite également en placer d'autres à l'extérieur des succursales de la LCBO ou des bars.

Pour Tina Szymczak il serait également bon d'avoir des panneaux d'affichage le long de l'avenue Dougall et du boulevard Jefferson.

Je pense que cela pourrait toucher des personnes qui ne sont même pas conscientes qu'elles rentrent chez elles en voiture et qu'elles ont ces pensées, et que cela pourrait totalement changer leur vie , explique-t-elle.

D'après les informations de CBC