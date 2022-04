Conversions de garderies : un plan inconnu et des places compromises

À quelques mois des élections, les garderies non subventionnées n'ont toujours aucune idée du plan de match de Québec pour la conversion de masse envisagée par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. En attendant, certains doutent de la volonté du gouvernement et des milliers de places pourraient disparaître avant même d'être converties.

La conversion de places non subventionnées figure parmi les mesures identifiées par le gouvernement Legault pour compléter le réseau éducatif à l'enfance au Québec d'ici 2025.

En plus de la création de plus de 37 000 nouvelles places en Centre de la petite enfance CPE au tarif unique de 8,70 $, Québec se dit prêt à convertir un nombre considérable de places non subventionnées, actuellement beaucoup plus chères pour les parents, dans un souci de rétablir l'équité entre les familles.

Dans le premier cas, le gouvernement Legault a pris du retard et s'est engagé mardi à créer 10 000 de ces places cette année. Quant aux conversions, c'est le silence radio depuis des mois.

Pas de budget

Un an et demi après le début d'un projet pilote et six mois après la présentation du Grand chantier pour les familles, les quelque 1300 propriétaires de garderies non subventionnées de la province espéraient obtenir des réponses de la part du ministre lors d'une rencontre privée, tenue en ligne à la mi-avril.

Or malgré les demandes répétées des responsables de l'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI), Mathieu Lacombe n'a fourni aucun renseignement permettant de savoir quand, combien, à quel rythme et selon quels critères les places en garderies seront converties vers le réseau subventionné.

Pressé de questions, le ministre s'est engagé à fournir un échéancier avant le déclenchement de la campagne électorale, soit quelque part d'ici la fin de l'été. Son cabinet le confirme, sans donner plus de détails. Dans le réseau, on s'attend à ce que soit le premier ministre lui-même qui procède à cette annonce.

Nos demandes d'entrevue au sujet des conversions sont restées lettre morte ces dernières semaines au cabinet de Mathieu Lacombe.

La conversion de garderies non subventionnées est identifiée comme une solution pour compléter le réseau de la petite enfance, mais aucun budget ni échéancier n'ont encore été fournis par le gouvernement. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

À la recherche d'un signal

Pour certains propriétaires de garderies non subventionnées, la conversion deviendra un enjeu électoral si ce qui sera présenté cet été ne répond pas aux attentes.

Selon David Haddaoui, président de l'Association des garderies non subventionnées en installation AGNSI , il faudra non seulement un échéancier précis pour permettre à ses membres de se préparer, mais aussi un signal clair vers une conversion massive. Ce signal, ce sera idéalement de l'argent sonnant prêt à être investi par le gouvernement.

Car si Québec a chiffré son grand chantier à 5,9 milliards de dollars sur cinq ans, ce montant exclut pour l'instant les conversions de garderies non subventionnées. Une garderie subventionnée reçoit près de 60 $ de l'État par jour par place.

Les associations de garderies non subventionnées rappellent que l'argent est là, surtout avec le transfert de six milliards d'Ottawa vers Québec sur cinq ans.

M. Haddaoui espère que le gouvernement Legault annoncera un nombre de places significatif à convertir dans un délai raisonnable, c'est-à-dire assez rapidement. Ça va prendre un nombre [de places] conséquent pour qu’on voie la volonté du gouvernement , a-t-il indiqué en entrevue téléphonique.

Lors de la réunion avec les propriétaires, dont il a été possible de consulter un enregistrement, le ministre Lacombe s'est fait rassurant. Je ne veux pas que vous fermiez vos portes. Je veux protéger vos places , a-t-il insisté.

Tout ne sera pas converti

S'il ne s'est pas encore commis, le ministre a donné des indices sur la vision du gouvernement lors de la rencontre avec l'AGNSI.

Il a notamment laissé entendre que toutes les garderies non subventionnées ne seraient pas converties. Si on convertit tout sans poser de questions, c’est une catastrophe annoncée , a-t-il déclaré. Le ministre s'est dit sensible au gaspillage de fonds publics dans sa démarche.

Selon lui, tous les milieux n'offrent pas la qualité requise pour répondre aux exigences qu'imposera le ministère de la Famille. Ce à quoi l'AGNSI répond qu'il est impossible d'atteindre le même niveau de qualité en étant sous-financées par rapport aux garderies subventionnées et aux Centre de la petite enfance CPE .

Selon David Haddaoui, le ministre ne peut plus se cacher derrière cette notion de qualité pour ralentir la conversion. Il propose plutôt au gouvernement d'accompagner les milieux qui souhaitent se convertir et à les aider à atteindre les critères pour l'obtention d'un permis.

Le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, lors de la période de questions à l'Assemblée nationale le 22 mars 2022. Photo : Radio-Canada

Lors de la rencontre d'avril, M. Lacombe a également évoqué l'importance de former les gestionnaires aux processus de reddition de comptes et aux règles budgétaires qui doivent être respectées lorsque l'État verse des subventions. Il a martelé la nécessité de prendre le temps de bien faire les choses pour éviter de bousiller le projet .

Il a aussi plaidé qu'il devait répondre adéquatement aux besoins selon les régions. Il a cité l'exemple de deux garderies non subventionnées sur un même territoire où il y a déjà un surplus de places en garderies. On fait quoi? On ne peut pas convertir les deux , a-t-il affirmé, ajoutant que Québec devait trouver les bons critères qui lui permettra de trancher s'il est confronté à ce genre de décision.

Est-ce que c'est l'évaluation de qualité, les plaintes, votre ancienneté, l'évaluation de vos locaux? , a-t-il énuméré.

Vers des fermetures?

Avant de se lancer dans la conversion élargie, Québec répète qu'il doit d'abord complété son projet pilote mis en place à l'automne 2020. À terme, 3500 places seront converties, soit 5 % du réseau non subventionné qui compte 68 000 places sous permis.

Au terme de ces deux premières phases de conversion, qui ont valeur de test, le Ministère réalisera une évaluation qui lui fournira les informations nécessaires pour planifier les étapes suivantes du processus , peut-on lire dans le document du grand chantier.

Ce rapport ne sera complété que lorsque toutes les places auront été converties dans le cadre du projet pilote, selon le ministère de la Famille. Or les projets retenus pour la seconde phase ne seront annoncés qu'en juin prochain.

Ces longs délais ont poussé une propriétaire d'une garderie non subventionnée à mener un sondage pour déterminer combien d'établissements, comme le sien, envisageaient de fermer leurs portes si le gouvernement ne pas plus rapidement.

Nolwenn Franchet dénonce le financement inéquitable du réseau des garderies au Québec et se désole de devoir refiler une partie de la facture aux parents. Photo : Radio-Canada

Sur les 1300 membres, Nolwenn Franchet a reçu un peu plus de 212 réponses. Du nombre, 205 propriétaires se sont dits favorables à être convertis en milieu subventionné, et trois quarts en Centre de la petite enfance CPE .

Mme Franchet, propriétaire de la Villa Montessori, à Québec, est d'autant plus préoccupée que 139 garderies seraient à risque de fermeture dans les 18 prochains mois, selon les réponses obtenues, ce qui correspond à 7585 places dont 1200 en pouponnière .

L'initiatrice de ce coup de sonde a elle-même fait une sortie dans les médias en décembre, se disant confrontée à un dilemme moral : fermer ou hausser drastiquement ses tarifs.

Elle estime ne plus avoir le choix de charger 65 $ par jour par enfant aux parents, sans quoi elle ne peut plus faire ses frais. Mais à ce tarif, elle considère qu'elle encourage le système à deux vitesses qu'elle dénonce.

Ces tarifs élevés et le manque de personnel pourraient selon elle expliquer pourquoi quelque 19 000 des 68 000 places en garderies non subventionnées étaient vacantes au 31 décembre dernier.

Combat inégal

Les garderies non subventionnées reconnues, sous permis et appliquant le programme éducatif du gouvernement, sont soumises aux mêmes exigences que les garderies subventionnées et les CPE. Elles estiment cependant qu'elles n'ont pas les mêmes moyens.

Avec la pénurie de main-d'œuvre et la hausse importante des salaires consenties aux éducatrices du réseau public, Mme Franchet déplore un combat à armes inégales pour atteindre les standards de qualité.

Pour aider les gestionnaires de garderies non subventionnées, Québec a consenti une somme de 221 millions de dollars pour bonifier le crédit d'impôt remis aux parents. Si cette bonification était présentée comme une façon d'équilibrer les inégalités entre les familles, elle a aussi permis aux milieux de garde d'augmenter leurs tarifs.

L'initiative a été bien accueillie l'automne dernier, mais a été jugée insuffisante par les associations de garderie.