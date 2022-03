Les trois premiers agents arrivés sur les lieux à Portapique témoignent

Certains de ces policiers ont déjà critiqué les décisions du commandement lors d'entrevues préalables avec les commissaires chargés de l'enquête. Un des agents a affirmé qu'il semblait y avoir trop de cuisiniers dans la cuisine la nuit du 18 avril 2020.

Les seuls policiers à entrer dans la subdivision de Portapique pendant les 90 premières minutes de l'intervention de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) étaient les gendarmes Stuart Beselt, Aaron Patton et Adam Merchant. Ils ont entendu des coups de feu et découvert des bâtiments en feu à leur arrivée.

Adam Merchant, Aaron Patton et Stuart Beselt répondent aux questions du commissaire Roger Burrill pendant la Commission des pertes massives, qui veut faire la lumière sur la tuerie de Portapique. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Ils témoignent ensemble lundi devant la Commission, qui a accepté de leur parler en tant que groupe. Le public a aussi pu assister aux audiences pour la première fois en raison de la levée de la plupart des mesures sanitaires en Nouvelle-Écosse.

Si je peux empêcher d'autres personnes à devoir passer par ce processus, je serais plus qu'heureux , a dit Stuart Beselt dans une entrevue avec la Commission en juillet 2021.

Le mandat de l'enquête fédérale-provinciale conjointe comprend l'examen de la réponse de la police pendant les 13 heures du drame du 18 et du 19 avril 2020, où un homme armé déguisé en policier a tué 22 personnes, dont une femme enceinte, dans plusieurs régions rurales de la Nouvelle-Écosse.

Les policiers avaient une expérience variée

La Commission a choisi de faire témoigner les policiers conjointement après des audiences en mars qui ont permis d'entendre les arguments des avocats des familles des victimes, de la GRC et du syndicat qui représente les policiers.

Stuart Beselt était le caporal par intérim qui a assumé les responsabilités décisionnelles pour les premiers intervenants aux premières étapes de l'appel , selon son entrevue avec la commission.

En avril 2020, Stuart Beselt était à la GRC GRC depuis 24 ans, Adam Merchant depuis 13 ans et Aaron Patton était policier depuis 3 ans.

Tous trois utilisaient Google Maps sur leur téléphone personnel pour se repérer dans le noir, car ils ne connaissaient pas le secteur de Portapique. Aaron Patton a déclaré que d'après ces cartes, il semblait n'y avoir qu' une entrée et une sortie , et Stuart Beselt avait l'impression qu'ils étaient les mieux placés pour se concentrer sur le tireur.

Interrogé par la Commission sur ce qui aurait pu aider son équipe cette nuit-là, Stuart Beselt a déclaré qu'il rejouait souvent le scénario dans son esprit, mais il ne savait pas si quelqu'un aurait pu y aller et faire quelque chose différemment.

Adam Merchant a déclaré à la Commission qu'il pensait qu'ils auraient dû envoyer quelqu'un plus tôt pour récupérer les enfants de Jamie et Greg Blair et de Lisa McCully. Les enfants ont dû attendre dans une maison pendant deux heures tandis que les trois premiers policiers répondaient à d'autres incendies et à ce qu'ils pensaient être des coups de feu.

Les deux enfants de Lisa McCully se sont cachés dans le sous-sol avec les fils de Greg et Jamie Blair durant deux heures. Photo : CBC/Steve Lawrence

Il a également déclaré qu'il y avait définitivement trop de bavardages à la radio de la part d'agents supérieurs. Adam Merchant savait que les sergents d'état-major Brian Rehill, Andy O'Brien et Al Carroll étaient impliqués dans l'opération et à son avis c’était trop de cuisiniers dans la cuisine .

Il a aussi suggéré qu'il aurait pu y avoir plus d’agents sur le terrain au cours de cette première heure, par exemple une deuxième équipe qui aurait pu aider la première à patrouiller sur les routes de la communauté.

Je vais être un peu franc avec vous ici. Trois gars se sont retrouvés dans une situation très sérieuse. Cela ne me semble pas comme beaucoup de gars , a déclaré M. Merchant.

Rob Pineo, l'avocat des familles de 14 des 22 victimes, voudrait d'ailleurs en savoir plus sur le manque de personnel à la Gendarmerie royale du Canada GRC .

Adam Merchant a dévoilé à la Commission en août dernier que l'effectif prévu de six personnes sur son quart de travail n'était souvent pas atteint, ce qui laisse un minimum de quatre policiers en service pour couvrir une grande partie de la province. La nuit de la fusillade, le quatrième agent est resté à l'entrée de Portapique pour empêcher quiconque d'y entrer.

Les familles pensent que si plus de personnel avait été sur le terrain cette nuit-là, les résultats auraient été différents , partage Me Pineo.

L'enquête a aussi permis de comprendre que Stuart Beselt a demandé à des agents supérieurs d'émettre une alerte d'urgence à 23 h 16 pour alerter la population et leur dire d'aller dans leur sous-sol et de ne pas sortir.

Un tweet de la police a été publié à 23 h 32. On pouvait y lire que la GRC répondait à une plainte d'armes à feu dans la région de Portapique et avertissait les gens de rester à l'intérieur. Il s'agit de la seule communication publique de la Gendarmerie royale du Canada GRC de la Nouvelle-Écosse au sujet de la fusillade de masse du 18 avril 2020.

Les retards de la GRC

Le sergent d'état-major Brian Rehill, qui était gestionnaire des risques cette nuit-là, a dit à Stuart Beselt qu'ils utilisaient une carte 911 pour appeler autant de personnes que possible, mais Stuart Beselt a dit à la Commission qu'il était sceptique quant à la stratégie. Il a ajouté que même s'il n'avait jamais utilisé d'alerte d'urgence, comme une alerte Amber, il savait que c'était une option.

Vous savez, s'il y avait une situation, c'était celle-là , a-t-il dit.

Stuart Beselt a aussi reproché à la Gendarmerie royale du Canada GRC d'avoir attendu six semaines pour reconnaître que lui et son équipe avaient agi immédiatement, contrairement à ce que certaines personnes suggéraient.

La Fédération de la police nationale, le syndicat qui représente les membres actifs de la Gendarmerie royale du Canada GRC sous le grade d'inspecteur, a expliqué dans un communiqué de presse la semaine dernière ce qu'implique le déploiement rapide d'action immédiate (IARD), qui est l'approche suivie par les trois agents à Portapique.

Selon la GRC, la tactique exige que les agents se dirigent directement et rapidement vers une menace, en prenant des mesures proactives pour attirer l'attention de l'agresseur sur les agents qui avancent plutôt que sur le public. Il est utilisé dans diverses situations, notamment lorsque les choses évoluent rapidement , qu'un suspect blesse des personnes ou que la vie de personnes est menacée de façon urgente.

La stratégie a été élaborée en réponse à la fusillade de Columbine en 1999, puis améliorée grâce à des recommandations à la suite du meurtre de trois agents de la Gendarmerie royale du Canada GRC à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 2014.

Les cadets reçoivent cette formation à l'École de la Gendarmerie royale du Canada GRC à Régina et une formation supplémentaire est incluse dans la formation continue et régulière des membres.

Les 22 personnes tuées dans le massacre survenu les 18 et 19 avril 2020 à Portapique, Wentworth, Debert et Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

La Commission d'enquête a déjà entendu les détails de la scène chaotique que les trois agents ont rencontrée peu après le début du massacre par le tireur Gabriel Wortman.

Un faux véhicule de police

Les transmissions radio reflètent que les agents étaient à bout de souffle, essayant frénétiquement de communiquer qu'ils entendaient des coups de feu ou des explosions, le tout en pleine noirceur, brisée seulement par les flammes de plusieurs incendies.

Lorsque Stuart Beselt et Aaron Patton sont arrivés pour la première fois à Portapique, ils ont rencontré Andrew MacDonald, qui saignait en raison d'une blessure à la tête. Il leur a dit avoir été blessé par son voisin Gabe , qui conduisait ce qui ressemblait à une voiture de police. À ce moment-là, la police ne savait pas que le tireur se trouvait à moins de 200 mètres.

Les deux policiers ont déclaré à la Commission qu'ils ne savaient pas exactement ce que signifiait la description de la voiture, par exemple s'il y avait des autocollants ou si la voiture était un ancien modèle mis hors service.

À aucun moment je n'ai imaginé qu'il s'agissait d'une réplique exacte des voitures que nous conduisions , a précisé Aaron Patton.

Des documents mis en ligne pour des appels d'offres fédéraux en 2014 et 2018 ont fourni des informations détaillées sur les autocollants destinés aux véhicules de la GRC. Photo : Services publics et Approvisionnement Canada

Sur la base de leur formation, Stuart Beselt a décidé de faire entrer le trio dans les bois sombres, car une voiture de police annoncerait leur position au tireur.

C'est un point sur lequel Joshua Bryson, un avocat de la famille des victimes Joy et Peter Bond, a déclaré qu'il aimerait en savoir plus, parce que Stuart Beselt avait été informé par Andrew MacDonald que le tireur était dans une voiture.

Le fait que l'équipe, bien qu'elle sache que l'agresseur était mobile, est restée à pied, c’est difficile pour les familles de comprendre ce qui a mené à cette décision , se demande M. Bryson.

D’autres avocats se demandent aussi pourquoi les agents ne se sont pas rendus directement à la résidence Blair, d'où l'appel initial au 911 a été reçu. Stuart Beselt a déclaré à la Commission qu'il se concentrait sur la recherche et l'arrêt de la menace, ce qui l'a conduit vers le sud du chemin Portapique Beach, où le tireur avait été vu pour la dernière fois.

Stuart Beselt a noté qu'après avoir vérifié l'entrepôt du tireur complètement englouti par les flammes, il a décidé de frapper à la porte de la maison rouge de l'autre côté de la rue. Il ne savait pas que c'est là que les enfants étaient cachés et qu'ils étaient au téléphone avec le 911.

Témoignage d'une membre de la communauté

La résidente de Portapique Debra Thibeault doit aussi témoigner mercredi, selon l'horaire de la Commission.

Elle et son mari vivaient à côté de l'entrée sud de la route privée d'un champ de bleuets, qui, selon la Commission, est probablement la route empruntée par le tireur pour sortir de la communauté.

Le couple veillait sur la barrière à travers l'entrée, qui se composait de deux poteaux et d'une corde.

Lorsque Debra Thibeault est rentrée chez elle après la fusillade, elle a remarqué qu’un poteau était cassé en deux et que la corde qui bloquait l'entrée était toujours attachée, mais par terre. Il semblait que quelqu'un l'avait traversée.

Les avocats ont été invités à soumettre leurs questions pour les témoins avant le 16 mars, afin que l'avocat de la Commission puisse mener les interrogatoires sur la base d'une liste de questions créée à l'avance.

L'enquête prévoit toujours présenter plus de deux douzaines de documents fondamentaux, dont en mai un résumé de 200 pages des décisions prises par les commandants de la Gendarmerie royale du Canada GRC . Cinq agents supérieurs seront appelés à témoigner à ce moment-là.