Assemblée nationale : deux députés atteints de la COVID-19

Début du widget . Passer le widget? Hier soir, j’ai ressenti des symptômes associés à la COVID-19. Je me suis testé ce matin et le résultat est +. Je me place en isolement.



Jusqu’à présent, je n’ai que de légers symptômes. Je travaillerai à distance pour les prochains jours comme le recommande la santé publique. — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) March 27, 2022 Fin du widget . Retour au début du widget?

Le ministre des Transports François Bonnardel a indiqué qu'il travaillera à distance.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a annoncé sur Twitter que sa fille de 4 ans ressentait des symptômes du virus qu'un test a confirmé.

Mme Guilbault a reçu un résultat négatif, mais elle restera en isolement comme le prévoient les consignes de santé publique et elle travaillera aussi à distance.

La députée libérale de l'Acadie Christine St-Pierre a aussi annoncé dimanche sur Twitter qu'elle a contracté la COVID-19.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En fin de matinée dimanche, le directeur national de santé publique par intérim, le docteur Luc Boileau s'est adressé aux Québécois en leur demandant d'être vigilants et de respecter les mesures sanitaires alors qu'une sixième vague se profile à l'horizon.

La montée du variant BA2 et plusieurs indicateurs sont préoccupants actuellement. Il faut que chaque personne agisse de façon responsable et prudente, selon sa situation. Les personnes vulnérables, que ce soit en raison de leur âge ou en raison de leur immunosuppression notamment, sont particulièrement à risque de complications et doivent être encore plus vigilantes.

La semaine dernière, le premier ministre François Legault a annoncé qu'il avait reçu un résultat positif à la suite d'un test de dépistage de la COVID-19.