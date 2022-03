Déversement illicite de déchets : un entrepreneur demande à la Ville d’agir

On fait aussi de l’information en format collation.

Ayman Botros, propriétaire d'un commerce sur le boulevard South Cameron, à Windsor, en a assez de voir des gens jeter des ordures dans le secteur, ce qui, selon lui, se produit depuis des années.

C'est un désastre ici , a-t-il déclaré, ajoutant qu'il a offert à la Ville d'utiliser son wifi si elle installait une caméra de surveillance sans fil.

Ils ont dit qu'ils n’en ont pas l’autorisation , selon M. Botros.

Il pense que les amendes pour déversement illicite des déchets devraient être augmentées.

Anne Marie Albidone, directrice des services de l'environnement de Windsor, a déclaré que la Ville dispose de quatre caméras dans la ville afin de surveiller le déversement illicite des déchets.

Environ une douzaine de contrevenants ont été arrêtés grâce à l'identification de leur plaque d'immatriculation, a déclaré Mme Albidone, et tous se sont conformés à l'ordre de nettoyer les déchets qu'ils avaient déversés. Si l'ordre n'est pas suivi, une amende peut être émise.

Le déversement illicite est un problème auquel nous sommes confrontés chaque année, tout au long de l'année , a-t-elle déclaré. Il a tendance à être plus visible à cette période de l'année, parce que les gens sont dehors et qu'ils peuvent le voir plus facilement.

Selon Mme Albidone, il y a probablement des zones de la Ville qui ne sont pas surveillées.

Nous encourageons les gens à nous faire savoir s'ils voient des déversements illicites afin que nous puissions être au courant de ces situations , a-t-elle déclaré. Il suffit d'appeler le 311 pour que nous l'inscrivions sur notre liste de zones à surveiller.

La Ville soutient également les bénévoles de la communauté qui organisent des opérations de nettoyage dans certains secteurs de la ville, en fournissant des sacs à ordures et de recyclage, ainsi que des gants, et en ramassant les sacs une fois le nettoyage terminé.

Selon Mme Albidone, ce programme a été mis en veilleuse pendant la pandémie de COVID-19, mais maintenant que les restrictions sont levées, elle espère que davantage de nettoyages bénévoles auront lieu.

Fred Robertson, un habitant de McGregor qui se débarrasse de ses déchets dans un site de dépôt public, a déclaré qu'il voit parfois des gens déverser illégalement des articles comme des matelas et des pneus dans le comté d'Essex.

Je déteste ça. [...] Je pense qu'ils sont juste radins, ils essaient d'économiser de l'argent.

Selon Mme Albidone, les rats sont un autre problème lié aux déversements illégaux. Or, la Ville n'a pas détecté d'augmentation de la population de rats cette année.

La Ville place des appâts pour rats dans les propriétés où des rats ont été vus, et utilise ces données pour suivre la taille de la population de rats.

C'est le seul moyen pour nous de suivre l'évolution de la situation , a-t-elle déclaré. Il y a eu un léger fléchissement [de la population de rats] l'année dernière.

Avec les informations de CBC News